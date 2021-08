Három napon át tartó fesztivállal búcsúztatja a nyarat a Müpa

A hazai dzsesszélet kiválóságai Gonda János emléke előtt tisztelegnek.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

Hat koncerttel várja a közönséget augusztus 27. és 29. között a Müpa megújult zenei fesztiválja, a JazzTime. A New Orleans Swingfesztivál örökébe lépő, augusztus 27-én kezdődő rendezvény középpontjában továbbra is a dzsessz hagyományosabb irányzatai állnak. Fellépnek továbbá a swing magyar dívái, valamint bemutatkoznak a Jazz Showcase 2020-as győztesei is.

A Fesztivál Színház színpadán a swing négy kiemelkedő hazai előadója, Micheller Myrtill, Pocsai Kriszta, Bolba Éva és Munkácsy Eszter a Budapest Jazz Club rezidens nagyzenekarával ad koncertet. A Pearls of Swing című esten a big band irodalom nőket előtérbe állító dalai szólalnak meg.

A fesztivál második napján a 2020-as Jazz Showcase zsűrije által a legjobbnak ítélt formációval és a közönség kedvenceivel találkozhatnak az érdeklődők. Fellép Nagy-Babos Rebeka kvartettjével, valamint a Kozma Orsival kiegészült Funky Wheelers. Az estét a a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneakadémia dzsessz tanszakának egykori alapítója, Gonda János emlékére összeállított Jazzstaféta zárja. A műsorban Binder Károly, Márkus Tibor, Oláh Kálmán, Szabó Dániel, Csuhaj-Barna Tibor, Hárs Viktor, Kőszegi Imre, Balázs Elemér, Berki Tamás, László Attila, Borbély Mihály, Bacsó Kristóf, Friedrich Károly és Szalóky Béla lép fel a kiváló dobművész, Bágyi Balázs művészeti vezetésével.

A zárónapon ismét a női történeteké lesz a főszerep. A Fesztivál Színházban ugyanis La femme fatale címmel Szűcs Gabi és zenekara ad koncertet. A különböző korszakokból válogatott dalok a legismertebb női előadókat, például Marilyn Monroe-t, Karády Katalint, Marlene Dietrichet és Nina Simone-t idézik meg. Olyan slágerek csendülnek fel, mint a Whatever Lola Wants, a My Baby Just Cares for Me, a Fever, valamint a Mad About the Boy. A végzet asszonyait a középpontba állító műsorban színpadra lép Ónodi Eszter is.

Borítóképünk illusztráció