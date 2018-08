Ha a könyvek veséjébe lát, induljon a kritikuspályázaton!

A Kortárs Online portál kritikaíró pályázatára május 31-ig lehet jelentkezni. Az értékrend és a stílus mellett fontosak a művek személyiség- és közösségformáló jegyeire koncentráló észrevételek is. A fődíj 120 000 forint.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A patinás Kortárs folyóirathoz tartozó online összművészeti-kritikai portál, a Kortárs Online felhívása azoknak szól, akik irodalomkedvelők, a kortárs magyar alkotások iránt is érdeklődnek, és akik nem utolsó sorban a nagyközönség számára is érdekfeszítő módon, ugyanakkor szakmailag is érvényes megállapításokra alapozva képesek – és szeretnek – bírálatot alkotni egy-egy kötetről.

Egyedi jegye a pályázatnak, hogy olyan írásokat részesít előnyben, melyek szabatos stílusba öntött, jól követhető, tartalmas gondolatmenetet tartalmaznak, határozott értékrendet tükröznek (de nem „harsogják” azt), sőt, a górcső alá vett mű személyiség- és közösségalakító lehetőségeire is odafigyelnek.

Az idei kritikaíró pályázatra az alábbi négy mű közül kell kettőt (egy verses- és egy prózakötetet) kiválasztani, és azokról kritikát készíteni egyenként 8.000–10.000 leütés terjedelemben.

Próza: Gál Soma: Sármesék, Bp., Fisz, 2016.; Palágyi Ildikó Brigitta: Ha belefulladsz, megöllek, Miskolc, Szépmesterségek Alapítvány, 2017.

Vers: Horváth Veronika: Minden átjárható, Bp., Fisz, 2017.; Bálint Tamás: Hibalista, Bp., KMTG, 2017.

Fontos, hogy kizárólag máshol még nem publikált írásokkal lehet indulni a versenyen. A zsűri tagjai a Kortárs folyóirat és a Kortárs Online szerkesztői – július 20-ig hirdetik ki a pályázat eredményét. A verseny fődíja 120 000 forint, a második helyezett 80 000, míg a harmadik dobogós 50 000 forintot nyer.

A részletes pályázati kiírás a Kortárs Online oldalán olvasható.

A Kortárs Online 2011-es indulása óta szinte minden évben gondolkodásra és alkotásra ösztönző pályázatokkal jelentkezik, célja, hogy az irodalom- és kultúraértő közönség, a fiatal kritikusok, napjaink irodalmi közegének szereplői és nem utolsó sorban az értékteremtő magyar alkotások egymásra találjanak. Novella- és verspályázatok mellett hirdettek már esszépályázatot és tanulmányíró versenyt is. A legfiatalabb olvasótábort immár évek óta a középiskolás csapatoknak szóló Kortárs Irodalmi Verseny szólítja meg.

Borítókép: Illusztráció. Forrás: Stocksnap.io / Ben White