Fotográfiai ösztöndíjasok munkái láthatók a Capa Központban

A kiállított fotográfiák társadalmi és szociális kérdéseket vetnek fel.

A Pécsi József fotóművészei ösztöndíj tavalyi díjazottjainak munkáiból látható kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban – írja a kultura.hu.

Emlékeztetnek:

a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. által bonyolított ösztöndíj idei kiírására február 21-ig még lehet jelentkezni.

A kiállítás mind a tíz ösztöndíjas, az első-, a másod- és a harmadévesek munkáit is bemutatja a Capa Központ Project Room termében. A sorozatok is bizonyítják, hogy

a fotográfia sokszínű eszköztárát használva minőségi műveket hoztak létre az ösztöndíjat elnyert alkotók.

Bielik István A legsötétebb órán című projektje a GULAG és a GUPVI kényszermunka-táborokkal foglalkozik. Ficsór Zsolt Fejlődő kertváros című sorozatát egy kertváros állandó alakulását követte végig. Geibl Kata Nincs semmi új a Nap alatt című sorozata az antropocén, a neoliberalizmus, a kapitalizmus és az örök visszatérés témáin keresztül vizsgálja korunk társadalmát. Guba Ilka Alvó múzsa című képsorozatának szereplői, Negar (Irán), Jeanne (Malajzia) és Hadey (Nigéria) több éve tanulnak és dolgoznak Budapesten.

Koleszár Adél a mostani, Belső tájképek című válogatást egyrészt az elmúlt években, az utazásai során készült képekből és néhány új, Magyarországon készült fotóval kiegészített anyagból állította össze.

Máté Balázs NEXUS című projektje középpontjába a csoport és a sokaság, az egyének közötti összekapcsolódás és az összehangolódás fogalmait állította, illetve ennek ellenpontozásaként a különállást, az egymástól való elszigetelődést, a csoportok szétválását.

Polgár András To Get Her forever című munkája egy ismeretlen, matriarchális társadalmat mutat be, amelybe a felesége révén került be.

„Mit jelent neked a mozdulatlanság? Létezik-e olyan fotó vagy kép, amit szeretsz újra és újra nézegetni? Milyen az idő és a kép viszonya az életedben?” – teszi fel a kérdéseket Standovár Júlia a STILLNESS című alkotása kapcsán, amely az ösztöndíjas Red Series című sorozatának első eleme.

Turós Balázs Közelebb című sorozatában személyes kérdésekkel foglalkozik. Mint fogalmaz: „Idén harminc leszek. Az idő egyre gyorsabban telik… Gyerekként nehéz volt elképzelnem, milyen, ha valaki nem fél a sötétben. Ha megöregszünk, a halál sem olyan félelmetes már?”

Zagyvai Sári Homokozók című sorozata a megváltozott élethelyzettel együtt járó kényszerű alkalmazkodással és zárkózottsággal foglalkozik, amelynek következtében egy újfajta perspektíva nyílt ki a művész számára.

A Pécsi József (1889–1956) fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíjat 1991-ben alapította a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

A kiállítás március 16-ig látogatható a Capa Központban.