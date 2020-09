Fölújították az Alföld egyetlen, vizesárokkal körülvett erődtemplomát

View this post on Instagram

⛪️ Sokan szerették volna az elmúlt időszakban is belülről megnézni az óföldeáki katolikus erődtemplomot, amely egy teljes felújításon esett át. Az a különlegessége, hogy egy védőárok veszi körül, így a templomot is egy kis hídon keresztül lehet csak megközelíteni. 🙏🏻 Köszönöm mindenkinek a türelmet, az eredményt látva mondhatom, megérte a fáradozás. Ma átadtuk, újra látogatható! #óföldeák #templom #lazarjanos #vidékiélet #vidék #countrylife