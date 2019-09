Főcímzene lesz az Aranyakkord új száma egy magyar filmben

Táncoljatok és énekeljetek! – hirdeti a dal, amely a kerekesszékes magyar író, Mosolyka életéről szóló, Majd helyett MOST című film végén könnyeztetheti meg a nézőket.

A Táncoljatok és énekeljetek! ráadásul egy készülő magyar játékfilm, a Mosolyka – Majd helyett MOST vége főcím zenéje is lesz, benne olyan színészekkel, mint Csuja Imre, Udvaros Dorottya és természetesen Hozleiter Fanny Mosolyka.

Táncoljatok és énekeljetek – hangzik a dal címe, amely latinos hangszerelésének köszönhetően valóban könnyen táncra is perdít. A Kiss Tibi, Vastag Gábor és az Aranyakkord állandó vendégeként csapattaggá vált Gábor Andor Ufó által jegyzett dal

hamarosan a Hozleiter Fanny, Mosolyka, bestseller író, blogger, motivációs előadó életéről szóló film végén elhangzó főcímdal is lesz.

„Egy májusi éjszakán később feküdt le aludni férjem, Sándor, mint én. Nem tudtam mire készül, de mikor elmesélte is épp két álom között voltam az éjszaka közepén, így talán nem is tudtam, hogy igaz-e, de ő bizony írt a Quimby központi mail címére: Kiss Tibit szeretnénk felkérni egy dal megvalósításához, a mi álomfilmünkhöz a Mosolyka – Majd helyett MOST -hoz.

Az ébren álmodás másnap kora délután jött, mikor éppen egy mamuszban kint ültünk együtt Sándorral a Balaton partján és élveztük a napsütést Falatka kutyánkkal együtt, mikor megcsörrent a telefon.

Kiss Tibi mutatkozott be, nekem meg fülig ért a szám. Ez hihetetlen! Gondoltam, de hát mégis igaz, hisz hallom és nem álmodom, – akkor nem mamusz lenne rajtam, hanem magassarkú- gondoltam” – meséli az együttműködés születéséről Hozleiter Fanny, Mosolyka. Másnap már kocsiba is ültek párjával, útban Tibiék próbaterméhez, aki épp nemrégiben írt egy szerinte a film hangulatához illő dalt.

Íme, a dal klipje:

„Mivel még kerekesszékkel közlekedem – de nagy iramban fejlődöm – ezért a próbaterem hosszú lépcsőit áthidalva Tibi fogta a gitárját és lejött hozzánk a parkolóba. Igazán életre szóló élmény volt mellette ülni és hallgatni élőben. Ráérzett a dalra és egyből tudtuk, hogy szeretnénk. Már láttuk is a filmben egy jelenetnél és a végén a főcím alatt. Micsoda hangulatban fognak kimenni a moziból! Már most imádjuk a gondolatot„ – fogalmazta meg érzéseit Mosolyka.

A klipet a Balaton partján forgatták, ahol a zenekar rajongói jelentkezhettek statisztának. A klip producere Mosolyka és férje, Sándor azaz Pegasus Envoyé, aki Vékony Zoltán operatőr és Kiss Tibi mellett a kisfilm rendezéséért is felelt.

Az utómunkálatokat a Joyful Pictures, Vékony Zoltán és Hozleiter Fanny végezték.

Az egész estés játékfilm Mosolyka életét veszi alapul, a Majd helyett MOST szereplőgárdáját pedig olyan színészek erősítik többek közt, mint Udvaros Dorottya, Szabó Győző és Csuja Imre, akivel Tibinek is lesz egy közös jelenete a filmben.

Ki is az a Mosolyka? Hozleiter Fanny, azaz Mosolyka kerekesszékes magyar író és blogger. 1988-ban született, alig másfél éves volt, amikor izomsorvadást diagnosztizáltak nála, ami a modern, nyugati orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint egy elkerülhetetlen, korai halált vetített előre számára. Szülei sokféle kezeléssel megpróbálkoztak, de ötévesen így is kerekesszékbe került, 12 évesen, 2001-ben pedig elvesztette édesanyját. 15 esztendősen, egy véletlenül kezébe került zárójelentésből tudta meg, hogy az orvosai szerint már túljutott élete felén, és légzőszerveinek gyengülésébe fog belehalni. Ezt követően elhatározta, hogy életét szeretné olyan számára fontos élményekkel megtölteni, amiket semmiképp sem szeretne elmulasztani. Már a gimnáziumi éveiben munkát vállalt, és igyekezett mindent megtenni azért, hogy minél több élménnyel színesítse a mindennapokat. Ezt követően választotta blogjának a Mosolyka nevet. A ”Mosolyka – kerekesszékkel (nélkül) a világ„ című blog 2012-ben Goldenblog-díjat nyert. Később a blogbejegyzéseiből könyvet is megjelentetett, Te döntesz címmel, amely 2014-ben bestseller lett, és Aranykönyv-díjat is nyert. Ebben az évben férjhez ment. Majd megjelent a férje, Sándor ihlette második könyve, a Lélekkód „felnőtteknek és szüleiknek egyaránt”.

Íme, a TV2 műsorában férjével együtt megjelenő és szereplő Mosolyka: