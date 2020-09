Egy magyar is szerepel a Variety forgatókönyvírói toplistáján

Wéber Kata Mundruczó Kornél több filmjén is dolgozott.

Felkerült a Variety legígéretesebb forgatókönyvírókról összeállított tízes toplistájára Wéber Kata, aki Mundruczó Kornél több filmjének forgatókönyvét írta, legutóbb a Velencei Filmfesztiválon bemutatott Pieces of a Woman című produkcióét.

A hollywoodi szaklap évente közli a legizgalmasabbnak tűnő filmes alkotók, forgatókönyvírók, színészek, animációs filmesek, producerek, operatőrök tízes toplistáját. Idén a tíz legígéretesebb forgatókönyvíró közé Wéber Katát is beválogatták.

A Pieces of a Womant néhány hete nagy sikerrel vetítették a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, főszereplője, Vanessa Kirby megkapta a legjobb színésznőnek járó Coppa Volpi-díjat és a diákzsűri is díjazta filmet. A velencei premier után bemutatták a torontói filmfesztivál programjában és a Netflix már meg is vásárolta nemzetközi forgalmazásra.

Wéber Kata a Pieces of a Woman forgatókönyvét saját színdarabja alapján írta. Korábban Mundruczó Fehér isten és Jupiter holdja című filmjeinek forgatókönyvét is ő jegyezte.

A Variety 2020-as toplistáján a magyar szerző mellett szerepel még Tracey Deer és Meredith Vuchnich (Beans), Clare Dunne (Herself), Shaka King és Will Berson (Judas and the Black Messiah), Viggo Mortensen (Falling), Andy Siara (Palm Springs), Kemp Powers (One Night in Miami), Emma Seligman (Shiva Baby), Remi Weekes (His House) és Tracey Scott Wilson (Respect).

A tavaly a forgatókönyvírói élmezőnybe a Honey Boyt író Shia LaBeouf is bekerült, korábban pedig Charlie Kaufman, Jennifer Lee, valamint a Star Treket jegyző Alex Kurtzman és Roberto Orci is toplistás volt.