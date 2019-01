A tengerentúlon mutatkozik be a magyar újcirkuszi társulat

A New York-i Brooklyn Academy of Music (BAM) kulturális központban mutatja be a Recirquel újcirkuszi társulat Non Solus című produkcióját február 14. és 16. között.

A BAM színpadán olyan társulatok és művészek léptek fel korábban, mint a szentpétervári Mariinszkij Színház balettkara, a világ egyik legnagyobb balett-táncosaként emlegetett Mikhail Baryshnikov, vagy a világhírű német Wuppertali Táncszínház megalapítója, Pina Bausch, magyar társulat azonban most először áll a helyszínen az amerikai közönség elé – olvasható a Recirquel keddi közleményében. A Magyarországon 2015-ben debütált Non Solus két ember egymásra találásának története, akik útjukon az emberi létezés alapvető mérföldkövei, a születés és az elmúlás között bejárják a képzelet világainak legbenső mélységeit a cirkuszművészet és a tánc eszközeivel. A társulat művészeti vezetője, Vági Bence által rendezett produkció szavak nélkül, a testek kifejező erejét használva arra keresi a választ, hogyan keletkezett az élet, milyen pozíciót foglal el a test és a lélek, valamint hogyan élhető az élet. Illés Renátó artista és Zsíros Gábor táncművész kétszemélyes előadásának díszlettervezője Iványi Árpád volt, a darab hangzásvilágát pedig Bach műveinek elektronikus zenei hangszerelésével, valamint Fassang László kortárs orgonajátékával tették még egyedibbé az alkotók. Borítókép: Részlet a Recirquel Újcirkusz Társulat Non Solus című előadásából