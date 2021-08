A hazai jazzélet egyik meghatározó szereplője zárja a JazzBazárt

A Let’s Swing címmel megvalósuló koncertprogram számos világslágert hoz el a nézőknek.

Augusztus 27-én az idén 13 éves Kozma Orsi Quartet zárja a JazzBazár koncertsorozatát a Várkert Bazár Öntőház udvarán. A Let’s Swing című program keretében olyan világslágerek swinges feldolgozását élvezhetik a látogatók, mint a Cheek To Cheek, a Fly Me To The Moon és az I’ve Got You Under My Skin. A koncerten egy meglepetés dal is felcsendül majd, amely kizárólag erre az alkalomra készült. A produkció keretében Dennert Árpád szaxofon művész csatlakozik a zenekarhoz.

Kozma Orsi a hazai jazzélet egyik meghatározó szereplője, egy sokoldalúbb, egyedi hangú énekesnő és dalszerző. Országos ismertséget a Jazz+Az zenekar hozta meg számára. Később a Cotton Club Singers tagjaként aratott sikereket. Pályája alatt több mint 100 lemezen közreműködött és sok tucat slágert énekelt. Ezenkívül számos musical főszerepét játszott el és rengeteg hazai, illetve külföldi klubban, fesztiválon és eseményen vett részt Európában. 2008-ban alakult meg saját zenekara, a Kozma Orsi Quartet. Első stúdióalbumukat, a Hide and seeket Fonogram-díjra is jelölték. 2009-ben pedig elnyerték a Jazzy dalverseny különdíját, valmint 2010-ben a Pécs Fringe Fesztivál szakmai díját.

A készülő műsorban közreműködik Cseke Gábor, Hárs Viktor és Pusztai Csaba is. További információk a Várkert Bazár honlapján olvashatóak.