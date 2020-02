A dzsessz élő legendái lépnek fel a Müpában (videó)

Roy Ayers, Lee Ritenour, Dave Grusin, Kamasi Washington és Wynton Marsalis mellett Rebekka Bakken norvég énekesnő ad koncertet.

A világ első számú vibrafonistája, Roy Ayers május 22-én zenél először Magyarországon, Kamasi Washington tenorszaxofonos június 26-án a Heaven and Earth című művét mutatja be. A Jazzlegendák sorozat részeként június 29-én Lee Ritenour és Dave Grusin ad koncertet, míg Wynton Marsalis július 6-án lép a közönség elé a vezetésével működő Jazz at Lincoln Center Orchestra kíséretében.

Rebekka Bakken a Jazztavasz sorozat keretében rendezett, május 9-i koncertjén a látogatók többek közt szemelvényeket hallhatnak a Little Drop of Poison című albumról és a Things You Leave Behind című lemez dalaiból is.

Roy Ayers a jazz világ egyik legismertebb szereplője. Hatással volt a dzsessz-funk, a souldzsessz, az afrobeat, az acid dzsessz, a neosoul és a dzsesszes house alakulására.

Az amerikai Lee Ritenour és Dave Grusin már 17 közös albumot jelentetett meg. Ritenour dolgozott többek között Aretha Franklinnel, Barbra Streisanddal, a Pink Floyddal, a Simon & Garfunkel duóval és Frank Sinatrával, és a hetvenes évek óta negyvennél is több lemezt adott ki. A 85 éves Dave Grusin a hatvanas évek vége óta komponál kísérőzenét filmekhez, nevéhez fűződik az Aranyoskám, A csodálatos Baker fiúk, a Havanna vagy A cég című filmek muzsikája, egy Oscar-díjjal és hét jelöléssel jutalmazták.

A Wynton Marsalis vezetésével működő, tizenöt tagú Jazz at Lincoln Center Orchestra napjaink kiváló hangszeres szólistáiból és zenekari muzsikusaiból alakult.

Borítókép: Rebekka Bakken énekesnő