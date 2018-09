A budapesti Trafóval közös előadáson dolgozik az M Stúdió

A táncprodukciót Budapesten, a Trafóban mutatják be, a sepsiszentgyörgyi premierre pedig a Háromszék Táncstúdióban kerül sor.

Turnéval és fesztiválszereplésekkel indítja a 2018/2019-es évadot a sepsiszentgyörgyi mozgásszínházi társulat, az M Studio- írja a maszol.ro. Két bemutatót terveznek, a legelső premier egy nemzetközi együttműködés lesz, amelyet a budapesti Trafóban mutatnak be novemberben, közölte a társulat.

To_R Kolozsvártól Temesvárig

A társulat hosszú idő után tér vissza Kolozsvárra és Csíkszeredába, illetve első alkalommal mutatkozik be Râmnicu Vâlceán a romániai Nemzeti Kulturális Alap (AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional), a Romániai Színházi Szövetség (UNITER – Uniunea Teatrală din România), a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatásával szervezett turnén.

Az M Studio és a Compagnie Pal Frenak koprodukciójában, Frenák Pál rendezésében készült To_R című előadással hét romániai városban lépnek fel. Kolozsvár (Kolozsvári Állami Magyar Színház, szeptember 7.), Râmnicu Vâlcea (Anton Pann Színház, szeptember 18.), Csíkszereda (Csíki Játékszín, szeptember 20.), Szatmárnémeti (Északi Színház, szeptember 30.), Marosvásárhely (Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, október 12.), Gyergyószentmiklós (Figura Stúdió Színház, október 16.) és Temesvár (Csiky Gergely Állami Magyar Színház, november 20.) a turné állomásai.

Fesztiválszerepléssel folytatódik az évad

Októberben összesen öt fesztiválon vesz részt az M Studio. A Fehér Ferenc által rendezett Lift – boys will be boys című produkciót mutatják be a 9. Interetnikai Színházi Fesztiválon Székelyudvarhelyen október 14-én, majd a To_R című produkciót játsszák a gyergyószentmikósi dance.movement.theater fesztiválon október 16-án.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bukarestben két fesztiválon is bemutatkoznak, október 19-én a Lifttel lépnek fel a Festin pe Bulevard fesztiválon a Nottara Színházban, október 20-én és 21-én pedig a Román Országos Színházi Találkozón (FNT) vesznek részt.

A legrangosabb romániai színházi seregszemlére a To_R című előadásuk kapott meghívást, amelyet a Bukaresti Nemzeti Színházban játszanak. Mindezek mellett szeptember végén Szatmárnémetiben szintén fesztiválon, a Északi Színház rendezvényén játsszák a To_R-t.

Trafós koprodukció és filmadaptáció

A 2018/2019-es évad első bemutatója az M Studio, a Frenák Pál Társulat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza hármas koprodukciójában készül, az előadást Frenák Pál rendezi. A W_all címet viselő táncprodukciót november 1-jén és 2-án Budapesten, a Trafóban mutatják be, a sepsiszentgyörgyi premierre pedig november 15-én és 16-án kerül sor a Háromszék Táncstúdióban. A rendhagyó nemzetközi együttműködés létrejöttét a romániai Nemzeti Kulturális Alap (AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional) és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

A második bemutatót Sebastian Marina, az Andrei Mureşanu Színház színésze rendezi Tökéletes idegenek munkacímmel. A Paolo Genovese Perfetti sconosciuti című filmje alapján készülő produkció bemutatójára 2019 februárjában kerül sor. Az évad második felében továbbá egy harmadik előadás próbafolyamata is elkezdődik, ezt azonban csak a 2019/2020-as évadban mutatják be. Az előadást Up and Down munkacímmel Góbi Rita magyarországi koreográfus rendezi, akivel első alkalommal dolgozhat együtt a társulat.

Az M Studio sepsiszentgyörgyi évadnyitó előadását szeptember 24-én tartja, a Danse Noir című produkciót (rendező-koreográfus: Barta Dóra) mutatják be 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásra érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a Kulturális Szerveződirodában és online kaphatók.

Borítókép: maszol.ro