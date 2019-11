Fehérorosz színeket ragyogtatott fel a Napút

A Napút 224 oldalas „magyar belarusz” száma 12 rovatban nyújt gazdag kulturális körképet szakértőknek, olvasóknak egyaránt. A Minszkben is vendégszereplő produkcióban 28 alkotó és kutató műveit, írásait 17 fordító ültette át nyelvünkre.

A minszki Janka Kupala Állami Irodalmi Múzeumban került sor a Napút folyóirat Belarusz Európa című számának bemutatójára, ahová a múzeum meghívta Szondi György főszerkesztőt s a szám Bresztben élő összeállítóját, Bárász Pétert.

A bemutatón a belarusz irodalmi és művészeti, kulturális élet jeles képviselői – köztük sokan azok közül is, akiknek művei magyar fordításban is megjelentek a folyóiratban –, múzeológusok, újságírók voltak jelen, illetve eljött Bárász Péter két budapesti tanítványa is, akik – első próbálkozásként – szintén részt vettek az összeállítás több cikkének és irodalmi alkotásának magyar megszólaltatásában.

A szervezők felkérésére Csutora Zsolt nagykövet köszöntő beszédet tartott és átadta Bárász Péternek a kortárs belarusz szerzők műveinek magyarországi népszerűsítését szolgáló magas színvonalú műfordítói tevékenysége elismeréseként odaítélt Magyar Ezüst Érdemkeresztet (polgári tagozat).

Másnap Belarusz felszabadításának 75. és a Janka Kupala Múzeum alapításának 75. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi konferencián (XIII. Nemzetközi Kupalovi Felolvasások) mindkét magyar résztvevő előadást tartott: Bárász Péter magyar–belarusz műfordítási kérdésekről, Szondi György a Napút belarusz számáról.

A 224 oldalas „magyar belarusz” szám gazdag kulturális körképet nyújt szakértőknek, olvasóknak egyaránt 12 rovatban; (magyar tudósok cikkei mellett) 28 alkotó és kutató műveit, írásait 17 fordító ültette át nyelvünkre. Megismerkedve a lapszám tartalmával, a belarusz vendéglátók és konferencia-résztvevők elismeréssel méltatták, hogy kortárs és klasszikus irodalom, történelem, földrajz, nyelvészet, művelődéstörténet, zene, képzőművészet, ökológia egyaránt helyet kapott a színes kínálatban.

Minszkben a Kupala Múzeum munkatársainak biztos tudása erősítette meg a szerkesztőség feltételezését – ilyen terjedelemben és tématágasságban semmilyen más nyelven nem jelent meg belarusz kultúrát bemutató könyvnyi lapszám.

A Napút magyar belarusz száma teljes terjedelmében itt olvasható.

Borítókép:

Szondi György, a Napút főszerkesztője Minszkben mutatja be a Napút magyar belarusz számát a minszki Janka Kupala Múzeum alapításának 75. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi konferencián (XIII. Nemzetközi Kupalovi Felolvasások)

Fotó: Bárász Péter