Chilei művész kapta a Hasselblad fotográfiai díjat

A chilei Alfredo Jaarnak ítélték oda hétfőn a fotós szakma egyik legtekintélyesebb elismerését, a Hasselblad-díjat.

A New Yorkban élő Jaar a díjat az indoklás szerint azzal érdemelte ki, hogy munkáiban „előtérbe helyezi a reprezentáció etikáját”.

Az öttagú zsűri kiemelte:

„Jaar megkérdőjelezi a képek használatának és fogyasztásának módját, miközben rámutat a fényképezés és a média korlátaira a fontos események ábrázolásában”.

A művész az egymillió svéd koronával (31 millió forinttal) járó díjat október 19-én veheti át egy oklevél és egy aranyérem kíséretében.

Jaar közleményében hangsúlyozta, hogy

az elismerés „támogatást és erőt ad neki útja folytatásához ezekben a sötét időkben”.

A chilei fotós munkáiból október 20-án nyílik kiállítás a göteborgi Hasselblad Központban.

Jaar 1956-ban született Santiagóban. Építészetet és filmkészítést tanult, majd 1982-ben, a katonai diktatúra idején elhagyta az országot.

Legismertebb munkái közé tartozik a Ruanda Projekt, amelyben a közép-afrikai országban lezajlott népirtásról számolt be művészi eszközeivel. Fotóit a velencei és a Sao Pauló-i biennálén is kiállították, munkái New York, Chicago, London, Róma, Milánó és Berlin múzeumaiban is megtekinthetők.

A Hasselblad-díjat Victor Hasselbladról (1906-1978) nevezték el, aki a NASA űrprogramjaihoz is használt Hasselblad-kamerákat tervezte.

A díjat korábban Robert Frank, Josef Koudelka, Richard Avedon, Sebastiao Salgado, Henri Cartier-Bresson és Ansel Adams is megkapta.