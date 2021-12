„Az archívumunkban fellelt eredeti soksávos szalagokat a híres londoni Abbey Road stúdióban kellett megsütni, azaz újra lejátszhatóvá tenni. A friss kiadáshoz bizonyos dolgokat újra feljátszottunk, felhasználtunk korábban eldobott részeket, illetve befejeztünk huszonöt éve elkezdett dalkezdeményeket” – mondta Égerházi Attila, a Djabe egyik alapítója, gitárosa, zeneszerzője a kiadvány szerdai budapesti sajtóbemutatóján.

A Djabe első, 1996-os lemeze most 2CD+DVD formátumban (benne egy 72 oldalas füzettel), valamint vinylen is megjelent.

Mint Égerházi Attila felidézte, a Djabe a Novus Jam zenekar átalakulásával jött létre 1996-ban. Születésénél a gitáros mellett Sipos András ütőhangszeres volt ott, a lemez elkészítésére hozzájuk csatlakozott Muck Ferenc szaxofonos, Karvaly Tibor hegedűs (szintén ex-Novus Jam), valamint Kovács Ferenc trombitás, hegedűs. A Djabe ghánai ashanti nyelven szabadságot jelent, a nevet az afrikai ütőhangszereket is használó (2007-ben elhunyt) Sipos András hozta és eredetileg a lemezen hallható zene illusztrálására használták. A zenekar ezen a néven 1996 végén állt össze Égerházival, Sipossal, Muckkal és Barabás Tamás basszusgitárossal.

Utóbbi fontos szerepet játszott a most megjelent kiadványban, hiszen ő keverte és maszterelte újra az eredeti felvételeket, mellette Égerházi, Karvaly és Muck is dolgozott az anyagon; a szaxofonos például új sávokat játszott fel hangszerén a November és a Demon című számhoz.

A Refreshed alcímet kapott első CD mellé elkészült egy második is, a Then & Now, amelyen a Djabe mostani tagjai (Égerházi és Barabás mellett Koós-Hutás Áron szárnykürtös, Kaszás Péter dobos és Nagy János billentyűs) fejeztek be huszonöt éve elkezdett számokat (Pier 95, Sunrays), régi-új kompozícióként került fel a Lost in the Desert (ezen Steve Hackett egy korábban felvett gitárszólója hallható), és egyéb csemegék (például három felvétel a valaha volt legelső Djabe-koncertről) is hallhatók. A DVD-n a teljes eredeti album és a régi-új számok nagyfelbontású sztereó, valamint surround változatai, illetve koncertfelvételek kaptak helyet. Az átlátszó sárga vinyl a dupla CD legjobb számainak kivonatát tartalmazza.

Az elmúlt huszonöt évben 42 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában a Djabe. 2003 óta készítenek közös felvételeket Steve Hackett-tel, aki 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumot és két koncertlemezen játszott a világhírű progresszív rockcsapat, a Genesis gitárosaként.

A Djabe legutóbbi stúdiólemeze, a The Magic Stag 2020-ban jelent meg. A csapat újrakiadási sorozatában eddig a Witchi Tai To (eredeti megjelenés: 1998), az Update (2001) és a Táncolnak a kazlak (2003) című lemezt jelentették meg speciális, félsebességes vágási technikával készült változatban. A Djabe és Steve Hackett The Journey Continues című budapesti koncertjét a koronavírus-járvány miatt 2022. augusztus 18-ra halasztották.

Borítókép: Nagy János (b), Barabás Tamás (b2), Koós-Hutás Áron (b4) és Égerházi Attila (j) a Djabe együttes tagjai, valamint a vendégelőadóként fellépő Steve Hackett, a Genesis brit rockzenekar gitárosa (j2) és Gulli Briem, az izlandi Mezzoforte zenekar dobosa (hátul) a debreceni Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban adott koncertjükön 2017. június 2-án.