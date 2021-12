A magyar népzene és kultúra nemzetközi népszerűsítését a zászlajára tűző csapat estje első felében az elmúlt években készített tematikus műsoraiból válogat, majd bemutatja legutóbbi, a magyar-lengyel barátságot a középpontba állító lemezét.

„Már egyetemi éveim alatt zavart, hogy a magyarságot és az európaiságot egyesek egymást kizáró identitáselemként kezelik. Holott népzenénk, néptáncunk a legékesebb példája annak, hogy a két dolog nem értelmezhető egymás nélkül” – hangsúlyozta Rosonczy-Kovács Mihály hegedűs, a Hungarian FolkEmbassy alapítója, vezetője az MTI-nek.

A zenekar a kezdetektől markánsan képviseli a közép-európai nemzetek közös kulturális vonásait, a cigányság magyar kultúrában betöltött szerepét, illetve törekszik a táncházmozgalom és az értelmiség kapcsolatának erősítésére.

A civil hivatásában lengyel-olasz politikai elemző Rosonczy-Kovács Mihály immár tizenöt éve tagja a Romengo együttesnek is, amely az egyik vendége lesz a november 30-i koncertnek.

„Még 2015-ben állítottuk össze a Náisz-Köszönjük! című cigány tematikájú műsort a FolkEmbassy-vel, amiből most néhány részletet előadunk, és végre Lakatos Mónika, a Romengo énekesnője is csatlakozhat hozzánk ebben”.

További blokkokban villantja fel a FolkEmbassy háborús tematikájú műsorát (El kell menni, nincs mit tenni – Nagy Háború a népdalok és versek alulnézetéből), közép-európai szvitjét, a Magyarország és Európa kapcsolatával foglalkozó programját, valamint népzenei karaokéját.

„A koncert elején hallható első világháborús összeállítás és a közép-európai szvit szándékaim szerint egy dupla lemezzé fog kinőni”.

A jubileumi koncert második fele a legutóbbi FolkEmbassy-lemez (Báthory-Balassi-Bem-Balatonboglár – népzenével és régizenével a magyar-lengyel barátságról) magyarországi bemutatója.

„Érzelmi csatornákat szeretnénk nyitni a magyar népzenén keresztül, és ezeken keresztül diplomáciai üzeneteket közvetíteni. Találhatóak az anyagban menyasszony- és katonakísérők; Andrejszki Judit zenekara, a Musica Profana által a két nép régizenéi közötti hasonlóságot mutatjuk meg. De van egy mezőségi karácsonyi dalunk is, amelybe egy lengyel kolenda ágyazódik”.

A Hungarian FolkEmbassy-ben Rosonczy-Kovács Mihály (hegedű, próza), Könczei Bálint (brácsák), Jobbágy Bence (cimbalom) és Lakatos Dávid (bőgő) játszik. A zenekarban és a koncerten közreműködik Andrejszki Judit (csembaló, ének), Kubinyi Júlia (ének), Bede Péter (szaxofon), ifj. Szerényi Béla (tekerő, furulya, tánc), vendég a Musica Profana, Lakatos Mónika és a Romengo zenekar, Navratil Andrea (ének), Juhász Zoltán (hosszúfurulya, duda), Nyitrai Tamás (hegedű) és Zrinyi Gál Vince (vers, próza).

Rosonczy-Kovács Mihály arról is beszélt az MTI-nek, hogy az ötletgazdaként és művészeti vezetőként általa jegyzett, a Magyarország Barátai Alapítvány által létrehozott idancehungary.hu honlap, amely a táncházmozgalom külföldi erősítése érdekében 2019-ben indult, továbbra is aktív. Hozzátette: podcastokban számolnak be a Kelet-Ázsiában, illetve Észak- és Dél-Amerikában élő magyar gyökerű, vagy a magyar kultúra iránt érdeklődő emberek, közösségek életéről, emellett angol nyelvű videókban mutatják be a táncházmozgalomban fontos témákat.

Borítókép: A Hungarian FolkEmbassy zenekar játszik a Danke Bayern! díszünnepségen Münchenben 2015. szeptember 17-én.