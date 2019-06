Markóczy Annamária is bejutott a Magyarország Szépe 16 finalistája közé. A vasárnapi döntőben érte is szoríthatunk, méghozzá élőben.

Ahogy arról a sonline is beszámolt, az elmúlt két héten Siófokon táboroztak a Magyarország Szépe – Miss World Hungary verseny indulói. Az alversenyekkel tarkított siófoki felkészítő tábortól két nap után már négy lány is búcsúzott, így összesen tizenhat szépség jutott az élő műsorba, köztük a 24 éves, tatabányai Markóczy Annamária is.

A szépség Dániában, ahol mérnöknek tanult, a közelmúltban költözött haza, jövőre pedig levelezőn folytatja majd tanulmányait. Imád sportolni, röplabdázott, kosarazott és gyermekkora óta síel. Hobbija az utazás, a családjával együtt szeret új tájakat felfedezni. Angolul majdnem anyanyelvi szinten beszél, míg dánul és norvégul közép-, németül pedig alapszinten.

Annamari egyébként nem csak a nyelvekkel áll jól. A táborban énektudását is megcsillogtatta, amikor a szívének kedves A A csitári hegyek alatt című népdalt énekelte el a zsűrinek. Mint elárulta, általános iskolában népdaléneklési versenyt is nyert, bár most izgult kiállni a zsűri elé.

– Nagyon sokat tanultam magamról is az elmúlt időszakban. Azt, hogy mit bírok, valamint céltudatosságot, kitartást – részletezte a 24 éves szépség, aki nagyon szép emlékeket őriz a két hetes felkészítő táborról is. Azért is jelentkezett egyébként a Magyarország Szépe versenyre, hogy új dolgokat éljen át, és kipróbálja magát ezen a téren is. Azt is elárulta, hogy jelenleg is gőzerővel készülnek a vasárnapi döntőre, amelyet június 23-án, vasárnap, 19:30-tól a Duna Televízió és a Duna World műsorán élőben is közvetítenek.