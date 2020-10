Hónapok óta kötelező a maszk a boltokban, üzletekben, zárt helyiségekben, és a a közelmúltban hozott rendelkezés szerint a sport- és szabadtéri rendezvényeken is. Sőt, november 2-től újabb helyeken lesz az. Ha azt a vevő nem veszi fel, rajta kívül az üzlet is súlyos bírságot kap. Még mindig akadnak azonban olyanok, akik szinte sértésnek veszik, hogy fel kell venni, és az üzletek dolgozóin csattan az ő dühük.

Egy esztergomi pékség dolgozói be is sokalltak a szitkozódásoktól, amit nap mint nap zúdítottak rájuk olyanok, akik nem akartak maszkot hordani a boltban. Ezért a pultra egy A4-es lapra írták ki, milyen szidalmat, fenyegetést kaptak a „maszkellenesektől”, emellett nyomatékosították, mi a szabályszegés következménye.

A kiragasztott papíron többek között az áll, hogy „Tisztelt Vásárlóink! A kiadott közlemény szerint önt és minket is megbüntetnek, ha nem viseljük a maszkot. A következő szankció a bolt bezárása lesz! Nem mi találtuk ki, ezért kérjük mellőzni a k***a anyád, az akkor b***d meg és

Nincs is vírus, te nyomorult!

kezdetű mondatokat!

A tűréshatárunk a végéhez érkezett! Nem vagyunk bevásárlóközpont, így azt a pár percet, amíg a boltban tartózkodnak, kibírják eltakart arccal, ugye? Mi órákon keresztül viseljük. Nem attól félünk, hogy meghalunk, hanem attól, hogy bezárják a boltot, és veszélyben lesz a megélhetésünk!”

A pékség vezetője, Bereczki Andrea hozzátette, hogy a durva verbális szidalmakon kívül volt olyan is, aki konkrétan átköpött(!) a kiszolgáló pulton, az eladó felé dühében.

Sokszor évek óta hozzájuk járó vásárló beszélt minősíthetetlenül, és nem volt hajlandó maszkot felvenni.

– Borzasztóan elszomorító volt ezt tapasztalni A vásárlóink nagy részével már-már baráti kapcsolatban vagyunk, minden nap hozzánk járnak. Mégis megtörténhet ilyen – tette hozzá az üzletvezető, aki kiemelte, hogy amióta kitették a figyelemfelhívó kiírást, jelentősen lecsökkent a renitensek száma.

– Aki elolvassa, először persze ledöbben, hogy így beszéltek velünk. Aztán persze elgondolkodnak, és aki esetleg ágálna, az is kétszer meggondolja, hogy levegye-e-a maszkot – emelte ki.

Nemrég egyébként az Országos Kereskedelmi Szövetség azt javasolta a kormánynak, hogy a maszkviselési kötelezettség kiterjesztése és az azzal kapcsolatos ellenőrzések szigorítása érdekében növelje meg a boltokban tetten ért szabálysértőknek járó bírságösszegek alsó, jelenleg ötezer forintos határát.

A főtitkár jelezte: a járványügyi helyzet mostanra drámaivá vált, vagyis akár életek múlhatnak a lakosság felelős magatartásán a nyilvános helyeken.

Az üzlet nagyot bukhat

Szeptember 21-től a hatodik életévét be nem töltött gyerek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni úgy, hogy az az orrát és a szájat folyamatosan elfedje. Aki ezt a szabályt egy üzletben vagy moziban szegi meg, a kereskedelmi hatóság első alkalommal figyelmezteti, másodjára százezertől egymillió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadjára 3 naptól egy évig bármennyi időre bezárathatja a helyet. Negyedszerre legalább annyi négy napra, maximum egy évre zárják be a helyet és egy napon belül több több szankció is kiszabható.

Természetesen amennyiben az adott hely mindent megtett a szabályok betartásáért, így például felszólította a vendéget a távozásra, megtagadta a kiszolgálását, pláne, ha ő maga értesítette a rendőrséget, hogy nem boldogulnak a renitenssel, akkor nem kap bírságot, sem figyelmeztetést, sem semmit.