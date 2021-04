Nyit az ország – az összes szabály, hogy szombattól ki, hova és mikor mehet

Május elsejétől új szabályok szerint élhetjük az életünket, miután a koronavírus elleni védekezés új szakaszába lép.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a négymilliós nyitásnál ismét lazítanak a védelmi intézkedéseken, elsősorban a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, de az oltatlanok védelmében. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel be is jelentette, hogy május elsején már az új szabályok lesznek érvényesek. Öszegyűjtöttük a legfontosabb változásokat, valamint azokat a gyakorlati kérdéseket, amelyek a nyitás ezen lépcsőjén meghatározzák majd a mindennapjainkat.

A kormányrendelet értelmében a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára több, eddig bezárt helyszín lesz látogatható, ahol nem lesz majd kötelező maszkot sem viselniük. Azt, hogy ki védett (vagyis ki kapott oltást vagy esett át igazoltan a fertőzésen), a védettségi igazolással lehet majd igazolni, az pedig az adott hely üzemeltetője vagy az adott szolgáltatás nyújtója kell, hogy ellenőrizze. Ugyanakkor fennmaradnak a magán- és családi rendezvények tekintetében a 2020 novemberében elrendelt korlátozások, vagyis még mindig nem lehet például lagzit tartani, az összejövetelek csak 10 főig tarthatóak meg, míg a temetések legfeljebb 50 fővel.

Védettség és jogosultság

Azt tekintik védett személynek, aki a védettségi igazolványával ezt igazolja. A 18 éven aluliak korát is ellenőrizhetik, ha az nem egyértelmű. Fontos viszont tudni, hogy az így megismert adatokat semmilyen módon nem szabad rögzíteni az azt ellenőrzőnek. Nem árt tisztában lenni vele, hogy nem érdemes ügyeskedni a kártyával. Mint azt a rendeletben írják, a védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.

Maszkviselés

A megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak nem kötelesek maszkot viselni, bizonyos kivételektől (például a vendéglátóhelyeken a mosdóhasználatkor vagy a pultnál rendeléskor) eltekintve. Ugyanakkor a most megnyíló helyeken dolgozókra is vonatkoznak új és külön szabályok. Ha egy dolgozó igazolja a védettségét, nem kell maszkot viselnie, ha viszont nem igazolja, akkor maszkot kell hordania. Ugyanakkor ha valaki szeretne maszkot hordani, azt nem tilthatják meg.

Boltok, vendéglátóhelyek

A kijárási tilalom éjfélkor kezdődik majd, az üzletek (mind a boltok, mind a vendéglátóhelyek) 11-ig lehetnek majd nyitva. Itt azonban fontos kérdés és különbség lesz a maszkviselésben. Ott ugyanis, ahol nem csak a beoltott vagy fertőzésen átesettek tartózkodhatnak (így a tömegközlekedésben, a boltokban, valamint a közterületeken) továbbra is mindenkinek kötelező lesz maszkot viselnie, a nem oltottakat védendő.

A vendéglátóhelyek tekintetében nagy különbség lesz, hogy a teraszok továbbra is mindenki előtt nyitva lesznek, a belső terek azonban nagy általánosságban csak a védetteknek, valamint a velük lévő kiskorúaknak. Maszkot sem a teraszon, sem bent az asztaloknál ülve nem kell majd viselni, illetve akkor sem, ha az ott vásárolt ételt, italt nem csak az asztalnál lehet elfogyasztani, de ez esetben csak a fogyasztás idejére él a mentesség. Mindez azt is jelenti, hogy az, aki a mosdóba megy például, maszkot kell húzzon, ahogy az is, aki ételt és italt kér odabent (elszállításra is).

A belső térben való fogyasztást ugyanakkor a helyek meg is tagadhatják, ha a védettségét nem igazolja a vendég, távozásra szólíthatja fel mind őt, mind az esetleg vele lévő kiskorút, és ha ennek nem tesz(nek) eleget, a rendőrséget is értesíti. Ha valaki arra a kiskapura játszana, hogy valamilyen vendéglőben tartana családi vagy magánrendezvényt, rossz hírünk van: vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény csak abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tízet.

Fontos tudni azt is, hogy zenés, táncos rendezvényt továbbra sem lehet tartani, az ugyanis nem minősül (ebben a rendelkezésben) kulturális eseménynek, amelyre más szabályok vonatkoznak.

Sport- és kulturális rendezvények

Az új rendelet értelmében a sportrendezvények és a kulturális események is megnyílnak a védettséget szerzettek és azon 18 éven aluliak előtt, akik védett személy felügyeletében van. Ezeken a programokon 11-ig lehet részt venni, és nem kell maszkt viselnie a nézőknek. A védettséget ez esetben is ellenőrzik, és megtagadhatják a belépést azoknak, akik korukat vagy védettségüket nem igazolják.

Fürdők, edzőtermek…

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények is megnyílnak a védettek, valamint a 18 éven aluli versenysportolók és felkészítőik előtt. A korábbi rendelet óta egy újabb is megjelent e tárgykörben, amely pontosította: a 18 évesnél idősebb versenyszerűen sportolók is látogathatják ezeket a helyeket felkészülés vagy sportrendezvény céljából. A sporttörvény szerint versenyszerű sportoló az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló is lehet.

Azt, hogy valaki versenyszerű sportoló vagy az ő felkészítője, vagy azt, hogy valaki védett, igazolni kell, aki pedig ezt nem teljesíti, azt nem engedik be. Aki viszon beléphet, annak nem kell maszkot viselnie. Szintén fontos: 11 és hajnali 5 között a sportlétesítményekben edzésen vagy sportrendezvényen mind versenyszerűen sportoló, mind 18 éven aluli, mind koronavíris ellen védett személy és az őket felkészítő személy is tartózkodhat.

Szabadidős létesítmények

A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények (így különösen állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik,

könyvtárak) a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak újra látogathatóak lesznek.

Szálláshelyek

A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak előtt megnyílnak a szállodák. Ebben az esetben is megtagadják a bejelentkezést, ha a leendő vendég nem igazolja a védettségét vagy kiskorúak esetén az életkorát. A bejelentkezést két korábbi rendeleti pont esetében nem kell megtagadni: a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett, ahogy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása is.

A szálláshelyeken is csak maximum tízfős családi rendezvény tartható, zenés, táncos rendezvény viszont egyáltalán nem. Jó hír viszont, hogy a védett vendégek használhatják a szállásokon kialakított olyan helyeket is, mint például a wellness vagy a játszóház. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki jogszerűen, vendégként tartózkodik egy szállodában, az nem köteles maszkot viselni sehol, és használhatja a szolgáltatásokat, de az, aki oktatási és egyéb célból van ott, annak maszkot is kell viselnie a közös területeken, és a plusz szolgáltatások helyszíneit sem látogathatja.

A Közlönyben megjelent kormányrendeletet ide kattintva teljes terjedelmében elolvashatja: