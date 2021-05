Nyit a dorogi uszoda: a szülőkre és a szaunázásra is lesz szabály

A Nipl Stefánia Uszoda május 9-én nyitja meg kapuit. Összegyűjtöttük, kire milyen szabályok vonatkoznak.

Ezt ne hagyja ki! Szabad utat nyitna a GMO-k előtt a DK és a Momentum

Uszoda- és strandnyitási körképünkben a komáromi Brigetio és a tatabányai Gyémánt után a dorogi uszoda nyitását vesszük górcső alá. Az intézmény Facebook-oldalán tette közzé a május 9-i nyitás pontos információit, és a belépés részletes szabályait.

A hatályos törvény értelmében a Nipl Stefánia Uszodába is az a 18 évnél idősebb mehet be, akinek van érvényes oltási igazolványa és ehhez a személyi igazolványát is felmutatja belépéskor. A 18. életévüket be nem töltött fiatalok, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete mellett látogathatják a fürdőt. Kiemelik, hogy náluk is szükséges a személyi igazolvány, illetve a diákigazolvány felmutatása.

Felhívták a figyelmet, hogy csak a védettségi igazolványt fogadják el mint igazolást. Minden egyéb, így a védőoltás igazolt megléte, vagy negatív PCR-teszt nem jogosít belépésre senkit.

A szauna és a gőzkabin használatát előzetes telefonos regisztrációhoz kötik, időpontot 7.00-19.00 között, óránkénti váltásban lehet foglalni. Egyszerre egy órát lehet foglalni, és maximum egy hétre előre. A lefoglalt órában egy ember tartózkodhat mind a szaunában, mind a gőzkabinban. Kivétel ez alól, ha valaki családtaggal szaunázna.

📢 FRISS HÍREINK 📢 #újranyitás 🥳 Fürdőnyitás: 2021. május 9. 🥳 #visszavárunk Örömmel jelentjük be, hogy a… Posted by Nipl Stefánia Uszoda on Tuesday, May 4, 2021

Az úszótanfolyamok május 10-én indulnak újra az intézményben. Az oktatásra érkező gyerekeket kísérő szülőkre külön szabályok vonatkoznak: az uszoda aulájába, kizárólag a pénztárig védettségi igazolvány nélkül is bemehetnek. Kérik a szülőket, hogy ha a gyerek folytatni szeretné az úszást, vagy még csak most tervezik, a megadott telefonszámon érdeklődjenek.

Viszont a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek és az igazolvány nélkülieknek is egyaránt kötelező a maszk az aulában. Emellett továbbra is kérnek mindenkit, hogy a biztonságos távolságtartást, a rendszeres kézfertőtlenítést tartsák be. Aki esetleges tüneteket tapasztal magán, azt kérik hogy ne menjen az uszodába.