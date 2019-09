Zöld út a sportcsarnok építésének Tatabányán

A hatezer fő befogadására alkalmas sportkomplexum előkészítő földmunkálatai hamarosan kezdetét vehetik a Földi Imre Sportcsarnok mögötti területen.

Három évvel ezelőtt határozták el, hogy a Modern Városok Programja keretében új otthont építenek az NB I-es férfi kézilabdacsapatnak, a Kék Tigriseknek. Az élvonalbeli kézilabdások népes szurkológárdája ugyanis már kinőtte a mostani létesítményt, sokan már kívül rekednek egy-egy mérkőzésen, mivel szűkösek a jelenlegi sportcsarnok lehetőségei. A most építendő komplexumban – amely multifunkcionális létesítmény lesz – tervezik azt is, hogy kialakítanak majd egy tizenkét pástot magába foglaló vívótermet.

– A miniszterelnök úr ránk bízta a döntést, hogy nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas hatezer, vagy háromezer fő befogadására alkalmas kisebb csarnokot szeretnénk építeni – mondta Schmidt Csaba polgármester. – A kérdés eldöntése érdekében konzultációkat, egyeztetéseket szerveztünk.

Civilekkel, szakértőkkel, sportemberekkel konzultáltak, majd a politika szereplőivel is egyasztalhoz ültek a kérdés eldöntése érdekében. Mindenki úgy ítélte meg, hogy a nagyobb létesítmény több lehetőséget rejt magában, miközben a rezsiköltség emelkedése nem olyan nagy mértékű.

A Tatabányai Sport Club tagjai aláírásgyűjtést is kezdeményeztek a nagyobb csarnok megépítése érdekében. Nagyon rövid időn belül akkor csaknem háromezren látták el kézjegyükkel a dokumentumot. Sok vidéki is támogatta, hiszen a Kék Tigrisek mérkőzéseire a térségből is sokan kíváncsiak. A városi politikusok, a képviselő-testület egyhangúlag támogatta a hatezer fős csarnok kialakítását, Tatabánya természetesen ezt pályázta meg. Multifunkcionálisra tervezik, tehát sokféle, nem sportos rendezvénynek is helye lesz itt.