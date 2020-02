Tatabányán zenével, énekszóval is gyógyítják a koraszülötteket

Zenével és énekkel segítik a koraszülött babák gyógyulását a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Solti Emese minden héten egy gitárral érkezik a koraszülött osztályra, ahol az anyukákkal, apukákkal közösen énekelnek a csöppnyi babáknak.

Mindig nagy traumát jelent a szülőnek, ha gyermeke a vártnál jóval hamarabb érkezik a világra. Az apró babák és orvosaik sokszor hetekig küzdenek a gyógyulásért. A félelmetesnek tűnő inkubátor mellett állva a család ilyenkor tehetetlennek érzi magát, hiszen sokszor még meg sem érinthetik gyermeküket. Azonban ez nincs így, ugyanis a zene „érintésével” segíthetik a babát a gyógyulásban. Solti Emese zenepedagógus A Te hangodat ismerem program keretében hetente jár a Szent Borbála Kórház Koraszülött Osztályára, hogy zenéjével támaszt nyújtson a szülőknek és a babáknak.

– Az édesanya, édesapa hangja fontos igazán a babának, én csak segítek nekik ebben. Gitárral leülök minden inkubátornál, kicsi ágynál, és ha csak lehet, a szülőkkel együtt énekelünk a babáknak. Különösen kedvesek azok a népdalok, gyerekdalok, amelybe bele tudjuk szőni a baba nevét, meg tudjuk szólítani. A monitorokon pedig azonnal látszik a picik reakciója. Édesanyjuk hangjára megnyugszanak, rendeződik a légzésük, sokkal jobbak lesznek az értékeik – magyarázta a pedagógus. – Az orvosok döntenek arról, hogy mely babákkal foglalkozhatunk.

Mivel a kis súllyal születetteknek először minden új dolog „sok”, ezért az elején csak hagyjuk, hogy ismerkedjenek a hangunkkal. Mondókával, pici suttogó hangokkal kezdünk nagyon óvatosan, csak pár percig. Majd szépen lassan következnek a mélyebb hangú dalok, utána pedig az egyre magasabbak – mondta Emese, aki szerint minél fiatalabb a baba, annál fontosabb számára az apja hangja is.

– Az orvosok, az ápolónők már előre felkészítik az édesanyákat az érkezésemre – aki régebb óta van az osztályon, már készül a közös éneklésre. Sok édesapa direkt úgy tervezi a munkáját, hogy ilyenkor bent lehessen a kórházban. A közös éneklés alatt sokszor olyan érzelmek törnek fel bennük, amelyeken ők is meglepődnek. Hiszen minden olyan gyorsan történik körülöttük, tehetetlennek érzik magukat és ez nagyon ijesztő. De éneklés közben ők is megnyugodnak, kapaszkodót, támaszt ad nekik, hogy ők is segíthetnek gyermeküknek.

A foglalkozások után is bátrabban énekelnek a babáknak – árulta el a pedagógus, akinek kislánya szintén korababaként látta meg a napvilágot, ma pedig már gyönyörű, felnőtt nő. Emese az orvosoktól, nővérektől is rengeteg pozitív visszajelzést kap. – Sokszor bejönnek a nővérkék, a védőnő, sőt az orvosok is, amikor ott vagyok. Gyakran előfordul, hogy az éppen szabad nővérkék közénk ülnek azzal a picivel, akinek nincs ott az anyukája. Azt mondják számukra is sokat jelentenek ezek a pillanatok – mondta Emese, aki sok korababával és szüleivel találkozik később a kórházon kívül is.– Fantasztikus érzés mikor egy olyan baba, akit alig egy kilósan láttam először, később már egészségesen eljön egy zenés foglalkozásra és már ő is velünk együtt énekli a dalokat.