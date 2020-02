Zacher Gábor az orrcseppfüggőségről is beszélt Ácson

Az emberek mindennapi függőségeire világított rá dr. Zacher Gábor toxikológus az ácsi iskola aulájában. Hallgatósága megtudhatta, nem csupán a dohányzás, az alkohol és a koffein válhat szenvedéllyé.

Egy hely sem maradt üresen Zacher Gábor előadásán, amelyet nemrégiben tartott az ácsi iskolában.

Névjegy

Zacher Gábor Budapesten született 1960. október 8-án. Az egyetem és a kórház mellett pedig folyamatosan mentőzött, 18 évig mentőtisztként, majd mentőorvosként vonult a betegekhez. Mindig érdekelte a sürgősségi ellátás. 1998-ban került a Honvédkórház baleseti sebészetéről a Korányi Intézetbe, ahonnan megszervezte az országos toxikológiai ellátást és 2013-ig a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ klinikai toxikológiai osztályának főorvosa volt. Működése alatt a kórházi részleg nemzetközi elismertségre tett szert.

Előadását azzal a ténnyel kezdte, ő is gyakorló függőnek tartja magát. Több mint negyven éve pipázik, de már a futás is a szenvedélyévé vált. Az orvos úgy vélte, a függőségről többnyire társadalmilag negatívan megítélt dolgok, többnyire alkohol, kábítószer, dohányzás és szerencsejáték jut eszünkbe, pedig ennél árnyaltabb a kép.

A dohányzási helyzetről is szót ejtett. Elmondta, bár a minimálisan csökkent a dohányzók száma, még így is tízezer gyermek és több mint kétmillió felnőtt gyújt rá rendszeresen. Kérdésként vetette fel, hogy mennyire bír visszatartó erővel a fiatalok számára az uniós dohányzásellenes stratégia. Az elrettentő politika ugyanis a legtöbb gyerekre hatástalan. Svéd példát hozott, ahol azt írják a cigarettás dobozokra: Ha dohányzol, büdös leszel. Ennek köszönhetően 30 százalékkal csökkent Svédországban a dohányzó fiatalok száma.

Fontos problémaként említette a gyógyszer- és orrcseppfüggőséget. Utóbbiról azt mondta, egy egyszerű náthával szokott kezdődni. Egy idő után az ember viszont úgy érzi, ha nem fúj az orrába, megfullad, hiába lábalt ki a betegségből. Ennek következménye lehet többek között a kiszáradt orrnyálkahártya, a szaglóhám is tönkremehet. Fontos tudni azt is, ez nem kémiai, hanem pszichés függőség.

Az alkoholizmust is nagy problémának tekinti. Elmondta, ez a függőség több férfit érint mint nőt. A nők többnyire otthon isznak, míg a férfiaknál társadalmilag sokkal elfogadottabb az alkoholfogyasztás, „csapatsportág”. A túlsúly leküzdésének fontosságát is hangsúlyozta, hiszen ez is számtalan veszélyes betegséghez vezethet.

Zacher Gábor szerint a kábítószerre napjainkban mindenképp nemet kell mondanunk, mert már egyáltalán nem tudni, mit tartalmaznak a drogok. Arról is beszélt, a technikai fejlődéssel új függőségek is bekerültek a képbe.