Esztergomi ünnepre készül a Vöröskereszt

Hazánk legnagyobb humanitárius szervezete május 16-án ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. A Magyar Vöröskereszt munkatársai a pandémia idején is bizonyítják, megállják a helyüket és továbbra is életet mentenek, persze kicsit másként.

– A tervek szerint június 25-én rendezik meg az országos ünnepséget – mondta el Hamburgerné Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója, aki hozzátette azt is, hogy a jelenlegi egészségügyi szabályok figyelembevétele miatt módosulhat a dátum. A tervek szerint egyébként Esztergom városa ad otthont a nagyszabású rendezvénynek.

Az elmúlt év statisztikái alapján hozzátette azt is, hogy a világjárvány nagyban befolyásolta és befolyásolja a mai napig a munkájukat.

– Az elmúlt évben sok váratlan feladattal szembesültünk. Két fontos momentum is hátráltatta a megyei szervezet teljesítményét, ami ennek ellenére sikeresnek mondható. Egyrészt a véradók között is volt fertőzött, ami azt jelentette, hogy számos esetben kieséssel kellett számolnunk. Másrészt a tervezett műtétek zöme is elmaradt a Covid miatt, ahol számítottak volna a vérre – tette hozzá a megyei igazgató. Tavaly 12 ezer egység gyűlt össze. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 36 ezer embernek jelenthetett segítséget a levett vérmennyiség, ami egy-két ezer egységgel kevesebbnek mondható az átlagosnál. Hamburgerné Ujvári Irén szerint a jelenlegi adatok alapján a tavalyi évhez hasonlókra számítunk.

Az elmúlt 140 év alatt a Magyar Vöröskereszt az egyik legjelentősebb humanitárius és karitatív mozgalommá nőtte ki magát, mely jelen volt közel másfél évszázad legfontosabb történelmi eseményeinél, többször tevékenyen szerepet vállalt az országot sújtó háborúk, környezeti katasztrófák és válságok hatásainak enyhítésében. Napjainkban a szervezet legfontosabb feladatai közé tartozik a véradásszervezés, az elsősegélynyújtó tanfolyamok és vizsgák szervezése, valamint egy komplex szociális ellátó és intézmény rendszer működtetése, mellyel a legkülönfélébb hátterű embereknek képesek segíteni, legyen szó hajléktalanokról, nélkülözőkről vagy erőszak elszenvedőiről.

Különleges egészségnevelő és katasztrófakészenléti programjaikkal évente több ezer embert érnek el. A koronavírus-járvány megjelenése óta a Magyar Vöröskereszt is közreműködik a pandémia elleni küzdelemben: a folyamatos lakossági segélyezés mellett önkéntesei a legváltozatosabb helyszíneken segítettek a mintavételi pontoktól kezdve a telefonos diszpécserszolgálatokig.