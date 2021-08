Vízirendőrök: a halállal játszik, aki az esztergomi hídról a Dunába ugrik

Tiltott fürdőzés miatt ötvenezer forintos helyszíni bírságot is kaphatnak, de akár fel is jelenthetik azokat, akik hidakról ugrálnak a Dunába – tudtuk meg dr. Fülöp Tibor rendőr alezredestől, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság víziközlekedési osztályának vezetője. A büntetés még a jobbik eset, ugyanis nem mindenki éli túl a mutatványt.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

Nemrégiben felkerült az egyik közösségi oldalra egy videó, melyben az látható, hogy két ismeretlen személy a Mária Valéria híd korlátjáról a Dunába ugrik. A felvétel természetesen vegyes érzelmeket váltott ki az internet népéből: néhány kommentelőnek kifejezetten tetszett, hogy a vakmerő fiatalok mindent bevállalnak, de a többség élesen elítélte a tettüket, mondván tragédiával is végződhet a fürdőzés.

Egy fiatal korábban már veszélyes mutatványokat, gyakorlatokat, mondhatni kaszkadőrhöz illő jeleneteket is bevállaló helyi férfi a most felkapott videó kapcsán elárulta, ha már valaki ilyen „produkcióra” készül, akkor nem árt az elővigyázatosság.

– A híd felújításáig csak „Csonka-híd”-nak nevezett Duna fölé magasodó építményről már a 80-as években is ugráltak, persze akkor is tilos volt. Akkoriban a határőrség katonái próbálták elkapni, lebeszélni a vállalkozó kedvű ifjakat a mutatványról – mondta a férfi.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságot is. Dr. Fülöp Tibor elmondta, hogy Komárom-Esztergom megyében kevésbé, a fővárosban viszont annál inkább megfigyelhető ez a jelenség. Sőt az a tapasztalat, hogy a vállalkozó szellemű egyének többsége nem is tud kijönni a Dunából, a vízi rendőröknek kell kimenteni őket.

– A jogszabályoknak megfelelően tilos fürödni a hidak, műtárgyak száz méteres környezetében. A pilléreknél rendellenes vízmozgás figyelhető meg, örvények keletkeznek, melyek ellen a legjobb úszók sem tudnak mit tenni – ismertette a rendőr alezredes.

Mint azt megtudtuk, számtalan veszély leselkedik a fürdőzőkre. Az egyik a nagy szintkülönbség, ugyanis ha leugrunk a hídról és nagyjából 100 kilométer/órával beleérkezünk a folyóba, akkor az gyakorlatilag olyan érzés, mintha betonfalnak csapódnánk. A víz ilyenkor ugyanis úgy „viselkedik”, mintha szilárd anyag lenne.

Dr. Fülöp Tibor meg is jegyezte: voltak olyanok, akiket ugyan élve húztak ki a folyóból, de nem tudták megmenteni az életüket, mivel a becsapódástól végzetes belső sérüléseket szenvedtek. Tehát, ha nem lábra érkeznek, hanem mondjuk hátra, hasra, vagy más pózban esnek bele a vízbe, akkor hatalmas fájdalmakat élhetnek át. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Duna nyáron „csak” 22-23 fokos, így ha felhevült testtel ugrunk a vízbe, akkor a hirtelen szívmegállás miatt szintén tragédiával végződhet a mutatvány.

A víziközlekedési osztályvezetőtől megtudtuk azt is, hogy ha valakit az ugrálás után elkapnak, akkor 5-től 50 ezer forintig terjedő bírsággal is sújthatják a fürdőzőket, de súlyosabb esetben szabálysértési feljelentést is tehetnek, akkor akár 150 ezer forint is lehet a büntetés.

Dr. Fülöp Tibor azt is megjegyezte, nem lehet tendenciáról beszélni, ugyanis előfordul, hogy egy hétvégén három-négy esettel is találkoznak, máskor akár egy hónapig nem ugrik senki, tehát alapvetően nincs összefüggés a nyári hőmérséklet és a fürdőzés között. Másrészt azt is tapasztalják, hogy például Budapesten a nagyobb rendezvények esetén a külföldiek is szívesen megmártóznak a Dunában, ennek megfelelően brit és német turistákat is kellett már kimenteniük.

– Életkor szerinti megoszlásról azt mondhatjuk, hogy jellemzően a 25–35 év közöttiek ugranak a folyóba, ugyanakkor találkoztunk már ötvenéves emberrel, illetve 25 év alatti fürdőzővel is. Még télen is vannak olyanok, akik például fogadásból kiviteleznek egy-egy mutatványt – ismertette.