Vízen is felfedezhetjük a Dunakanyart

Dr. Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője nemrégiben jelentette be a közösségi oldalán, hogy saját hajójárata lesz a Dunakanyarnak.

Saját hajójárata lesz a Dunakanyarnak – jelentette be a közelmúltban közösségi oldalán dr. Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője. A Nagymaros és Zebegény közötti vonatpótló hajójáratok sikere megmutatta, milyen óriási érdeklődés van a dunakanyari hajózás iránt. A MAHART a közelmúltban pótló járatot indított. A társaság így kívánta segíteni azokat, akik a 12-es út, valamint a Budapest–Vác–Szob hordalékkal elöntött szakaszainak lezárása miatt nehezebben tudnak közlekedni a térségben.

A hajó nem várt népszerűségnek örvend: dr. Rétvári Bence ismertette, hogy egy hét alatt tizenháromezren utaztak a vonatpótló járaton. Bár a forgalom részleges megnyílásával ezen a viszonylaton nem közlekedtetnek tovább vízi járművet, a minap egy új körjárat indult a Dunakanyarban. A hajó lehetőséget biztosít a Visegrád–Nagymaros–Zebegény–Dömös–Nagymaros–Visegrád vonalon történő közlekedésre az előttünk álló nyár folyamán.

„A szolgáltatás remek lehetőséget nyújt azon turisták és helyi lakosok számára, akik mindkét part szépségeit meg szeretnék ismerni. A kerékpárral érkezőknek sem kell lemondaniuk a hajózásról, a járaton kerékpár szállítható” – írta az EMMI parlamenti államtitkára. A megváltott jegyekkel lehetőség lesz a hop on-hop off jellegű utazásra a települések között az aznapra megváltott hajójeggyel, ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a járatra az utasok napijegyet válthatnak, mellyel az adott napon bármikor ki és be is tudnak szállni a hajóra. „Joggal remélhetjük, hogy ezt a hajós összeköttetést a két part között a turisták és a helyi lakosok is örömmel fogadják és igénybe veszik” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.