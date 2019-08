Vitorláshajót fon a bakonyaljai édesanya

Jelenleg egy vitorláshajó elkészítésén dolgozik a Keréktelekin élő Pirik Lászlóné, aki hatalmas szenvedéllyel fon tárgyakat papírból és vesszőkből.

Házuk leghátsó részében kialakított kisebb műhely néhány négyzetméterén csodaszép tárgyakat alkot Pirik Lászlóné. Kezdetben kizárólag a saját örömére tette, majd másokéra is. Mielőtt eddig eljutott volna, a helyi általános után elvégezte a komáromi gyors- és gépírót, majd a kisbéri Gammában kezdett dolgozni, de nem adminisztratív munkakörben, hanem a termelésben vett részt. Később az almásfüzitői timföldgyárban már irodai munkát végzett, majd 27 évvel ezelőtt világra hozta ikergyermekeit; egy fiút, egy lányt.

A gyes lejárta után egy olasz cégnél is dolgozott, majd négy esztendővel ezelőtt kezdett először papírfonással foglalkozni, később vesszőkével is. Azóta több mint ötszáz tárgyat készített. Leggyakrabban kosárkákat, meg tárolásra alkalmas dobozokat, de kisebb-nagyobb dísztárgyakat és még poháralátéteket is.

Csak egyszer csinált egy nagyobb ládát, aminek átmérője meghaladta az 1,2 métert. Jelenleg egy vitorláshajón dolgozik, melynek törzse akár kenyérkosár is lehetne, de nem veknidarabok vannak benne, hanem egy matrózruhába bújtatott kislány, akinek feje felett téglalap alakú vitorla „lengedez”, ugyancsak vesszőfonatból.

Természetesen azt is Éva készítette, mint ahogy a vastagabb fadarabból faragott árbócot is. Egyelőre megtartja magának, később viszont valószínűleg elajándékozza valakinek. A gyűjtőszenvedély ugyanis hiányzik belőle, neki az alkotás öröme a fontos, ami megnyugtatja és kikapcsolja, de örül annak is, ha mások láthatják műveit. Legközelebb augusztus 10-én a falunapon lesz erre lehetőség.

Éva asszony munkájáról mesélve azt állította, hogy az amerikai fonófűz vesszőivel szeret leginkább dolgozni, bár ezekkel az a baj, hogy Magyarországon eléggé nehéz beszerezni őket. Főleg azért, mert hazánkban csak nagyon kevés helyen nőnek természetes környezetben. Többnyire az Alföld bizonyos részein, illetve Sárvár környékén. Épp ezért két évvel ezelőtt saját kertjükben is elkezdte termeszteni ezeket, de egyelőre nem elegendő a termés, ezért a hiányzó menyiséget továbbra is vásárolja.