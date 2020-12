Viszlát 2020: így kell „jól” búcsúztatni a Covid évét a komáromi szakember szerint

A járvány miatt a szilveszteri nagy mulatozások is elmaradnak, az Óévet sem tudtuk illően búcsúztatni. Pedig talán még sosem volt ennyire fontos, hogy lezárjuk magunkban az elmúlt hónapokat és egy reménnyel telibb jövő elé nézzünk.

A vírus okozta változások és bizonytalanság a legtöbb embert arra késztette, hogy olyan kérdéseket is feltegyen magának, amiket általában nem szokott. Kovács Orsolya pszichológus szerint gyakorlatilag több párhuzamos gyászfolyamat indult be bennünk: a világ veszélyesebb helynek tűnik, mint volt, a sérülékenységünk pedig nagyon szembeötlik.

– Van, aki emellett családtagját, van aki a munkáját, vagy anyagi biztonságát veszítette el. És itt a sornak nincs vége, a jövőt is gyászoljuk, azokat az elképzeléseinket, amik nem tudnak megvalósulni a Covid hatásai miatt. Az emberek vágyaira ez elemi befolyással van, részben azért, mert átértékelődtek a súlyok, hogy mit szeretnének célként meghatározni, részben pedig azért, mert a megváltozott körülményekhez mindezt hozzá kell igazítaniuk. És persze olyanok is vannak, akik még nem tartanak a fogadalmaknál, újratervezésnél, mivel még túlságosan a Covid érzelmi súlya alatt vannak – magyarázta a szakember, aki szerint az emberek egy jelentős részének szemében felértékelődtek a kapcsolatok.

– Míg sokaknak a munka mellett nehezen maradt fókusz a családon, barátokon, most mégis ezek a kötelékek bizonyultak a legfontosabbnak. Vagy azért, mert iszonyú erővel élték meg a társ vagy barátok hiányát, vagy azért mert ebből tudtak merítkezni. A fogadalmakban ez úgy jelenik meg, hogy vállaljuk, idén jobban fogunk figyelni kapcsolataink elmélyülésére, ápolására, vagy igyekszünk fejlődni azért, hogy értékes kapcsolatokat tudjunk létrehozni – mondta a Bebalanced Pszichológiai Pont pszichológusa. Hozzátette, emellett a munka–magánélet egyensúlyának megteremtése is előtérbe került, főként amiatt, hogy sokkal többen dolgoznak otthonról. Így még nehezebb elválasztani a családdal és munkával töltött időt. Nem beszélve arról, hogy mennyit tud valaki saját kikapcsolódásával, az énidejével tölteni.

– Ami nem változott, és ugyanúgy többen fogadják meg, az az új képességek elsajátítása vagy fejlesztése, ami nagyon jó megküzdési mód ezek között a bizonytalan körülmények között. Hiszen arra, hogy mit tanulunk meg vagy gyakorlunk be, többnyire van ráhatásunk, így megélhetjük az énhatékonyságunkat, ami tovább motivál minket, hogy kitartsunk céljaink mellett – vélekedett Orsolya.

– Ne felejtsük, mi magunknak mindig ott vagyunk, használjuk ezt most ki az év utolsó napján is, gyakoroljuk az elengedést a nap számunkra szerethető lezárásával. A szilveszter egy lehetőség arra, hogy elengedjünk egy terhelt évet, és mentálisan is utat nyissunk egy új időszaknak. Idén nem tudjuk a szokásos formában elbúcsúztatni az évet, pedig talán most van a legtöbb emberben erre a legnagyobb az igény.

Nem tudjuk azt mondani december 31-én éjszaka, hogy végre minden mögöttünk van, most már minden visszaáll a megszokott kerékvágásba. Hiányolni fogjuk a nagyobb családi összejöveteleket vagy barátainkat, lehet, hogy nehéz lesz mit kezdenünk ezzel az éjszakával – szögezte le a pszichológus.