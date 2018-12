Viszik az Öreg-tavi halakat, mint a cukrot

A várárokban álló sátor előtt folyamatos a sor. Ránk, magyarokra jellemző módon, karácsony közeledtével kitör rajtunk a halimádat. Kovács Zoltánnak, a várárok gondnokának ilyenkor ezer a dolga. Ügyel arra, hogy friss hal kerüljön a pultba, mérlegre. Néha a „kis haltanyát” is ellenőrzi, illetve a kuncsaftokat is szondázza, elégedettek-e a kínálattal.

– Friss, ellenőrzött halakat árusítunk, amelyek az Öreg-tóban gyarapodtak – mondja Zoltán. – A napi forgalmunk eléri a három-négy mázsát. A népszerűségi listát a ponty vezeti, de a változó szokásokat jelzi, sokan filézett vagy szeletelt halat keresnek. Ehhez mi is igazodtunk, a feldolgozott kopoltyúsokból is nagy a kínálat. Van ugyanis élő busa, amur, kárász. Előhűtve kapható harcsa, fagyasztva pisztráng, süllő és afrikai harcsa.

Az Aranyponty Halászati Zrt. termeli és árulja a halakat. Az elárusító helyen már vizsgálódott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársa és járt itt állatorvos is. Mindent rendben találtak. Az árakról a vevők pozitívan nyilatkoztak, barátinak nevezték. Néhány példa erre: az élő busa kilója 700 forint, a pontyé 1100, az amuré 800.

Az úgynevezett nyúzott harcsát 3200 forintért kínálják, miként a pisztrángot is. A süllőért pedig kilónként 4600 forintot kérnek. A bolt december 23-án 12 óráig tart nyitva.

Megkérdeztük kerül-e hal a karácsonyi asztalra?

Pusztainé Gaál Ilona: – Évente nagyjából két alkalommal fogyasztunk élő halat, az egyik ilyen a karácsony. Most is – mint minden évben – mintegy négykilónyi tükörpontyot vettünk. Halászlé és rántott hal készül majd belőle. Remélem, mind az öt éhes szájnak elegendő ez a mennyiség. Úgy tervezem, hogy ez lesz az egyik ünnepi menü a szentestén.

Kollárné Bajczi Éva: – Több mint tizenkét kiló ponty lapul a férjem szatyorjában. Hiába, nagy a család. Halászlé és rántott hal biztosan lesz az ünnepi asztalon, de még az is elképzelhető, hogy rácpontyot is készítek. Egyébként havonta szoktunk halat enni, mivel a párom horgászik. Jó dolog az, hogy ilyenkor itt a várárokban megvehetjük a pontyot.

Hanák Lajos: – Évente három-négy alkalommal eszünk halat. Én az élő pontyot kedvelem a leginkább, a feleségem és az édesanyám viszont a halszeletet vagy a filézettet favorizálja. Most is ponty-, illetve busaszeleteket vásárolok. Ebből adódik, rántott halat biztosan sütünk, de lehet, hogy egy kis halászlét is főz majd a párom, de ez tőle függ.