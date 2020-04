Virtuális térben rendeznek rajzversenyt Tatabányán

Együttérzés címmel az Aranykezek Csoport rajzpályázatot hirdetett ifjú alkotóknak. A közösségi oldalukra feltöltött alkotásokra egy hónapon keresztül lehet szavazni.

Az Aranykezek Csoportot összefogó Salamonné Helter Erika amatőr képzőművész és életmód-terapeuta három helyszínen tart rendszeresen foglalkozásokat gyerekeknek. Kecskéd mellett az alsó- és felsőgallai művelődési házba várta a tehetségeket. A járvány kitörése óta azonban ők sem tudnak személyesen találkozni, ezért a virtuális térben hirdetett rajzversenyt diákjainak Együttérzés címmel. A csoport közösségi oldalára feltöltött alkotásokra egy hónapon át lehet szavazni, majd zsűri dönt a helyezésekről. A bírálók között a csoport vezetője mellett helyet kap Szám János és Bocsó Rozália amatőr képzőművész.

– A beérkezett alkotások hűen tükrözik a kis alkotók belső gondolatait. A képek színes, változatos technikákkal készültek. A díjak átadására majd az első találkozásunk alkalmával kerül sor – fogalmazott Salamonné Helter Erika.

A pályázatra tucatnyi alkotás érkezett 5 és 14 év közötti tehetséges diákoktól.

A csoport házi rajzversenyeket is hirdetett, s a korábban íródott mesefüzetekbe be is kerülhetett néhány díjazott színes alkotás.