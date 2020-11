A virtuális sütivásáron több mint 200 ezer forintot gyűjtöttek a helyiek ahhoz, hogy az ácsi Taubitz Laura további kezeléseit támogassák.

Az ácsi Taubitz Laura Crohn-betegség elleni küzdelmeiről többször beszámoltunk, a beteg édesanyát jelenleg is külföldön kezelik. Ennek fedezésére már több, országos szintű gyűjtés is volt. Legutóbb az ácsiak egy virtuális sütivásárral igyekeztek nagyobb összeget gyűjteni Laurának aki jelenleg is egy mümcheni kórházban erősödik.

Az édesanya Facebook-blogjában számolt be jelenlegi állapotáról és a gyűjtés eredményéről. Mint posztjában írja, a Virtuális CsodÁcs Sütivásár nevű kezdeményezésnek országszerte híre ment. A gyűjtésből 279 ezer 600 forint jött össze, amely nagy segítség ahhoz, hogy Laurát átszállítsák walthurni rehabilitációs intézetbe.

Az édesanya szívmelengető sorokkal köszönte meg a vásározók nagylelkűségét: „Talán utoljára akkor érezte ekkora izgalmat valami iránt, mikor Alíz itt volt. Annak már 5hónapja… Engem nagyon feltöltött pozitív energiával. Egy két könnycsepp is elmorzsolódott a nap folyamán. Köszönöm, hogy néhányan a konyhájukba is „beengedtetetek”. Úgy éreztem kicsit kiszabadultam a kórházi légkörből. Öröm volt látni, ahogy a kicsik boldogsággal sürögtek- forogtak a konyhába édesanyjuk mellett.“

Laura meghatottan hozzátette, hogy eljátszadozott a gondolattal, hogy egyszer ő is így fog kislányával mókázni „Köszönöm, hogy nem fogott ki rajtunk a járvány és ismét bizonyítottátok, hogy egy remek közösség vagytok Nagyon izgalmas volt számomra. Kicsit fellélegeztem most. Sok idő után előszőr.” – zárta posztját az édesanya.