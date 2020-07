Viharos közgyűlés várható Tatabányán

Csütörtökön újra rendkívüli közgyűlés lesz a megyeszékhelyen, s rendkívüli izgalmak várhatók, hiszen az első napirendi pont mindjárt a 2019-es zárszámadás elfogadása lesz.

Ahogy beszámoltunk róla, jelenleg törvénysértésben van a város azzal, hogy a múlt héten másodszorra sem fogadták el a tavalyi zárszámadást az előírt határidőig. Megírtuk: a baloldali összefogásnak nem volt minősített többsége, miután a Fidesz és a Mi Hazánk tartózkodott a szavazáson. Szücsné Posztovis Ilona polgármester elmondta, hogy a mulasztás miatt az önkormányzat állami normatív támogatásainak kiutalását felfüggesztheti a kormány, ez havi 50 millió forintos elvonást jelenthet.

A múlt heti közgyűlés után egymásra mutogattak a felek, voltak, akik már új választást vizionáltak. Mint megírtuk: a polgármester szerint a tartózkodásukkal a Fidesz-KDNP képviselői a saját munkájukról is negatív véleményt alkottak. Megjegyezte, hogy július 9-én már egyszer elutasították a zárszámadás elfogadását, mert szerintük nem volt elegendő idő arra, hogy azt minden bizottság megvitathassa. Hozzátette: most már alaposan megismerhették az anyagot, ráadásul a büdzséről tavaly 9 és fél hónapig még az előző városvezetés döntött.

A Fidesz-KDNP viszont közleményt adott ki, amelyben azt kérdezték Szücsné Posztovics Ilonától, hogy hova tűnt a regnálása idején, azaz alig két és fél hónap alatt a város költségvetéséből 1,4 milliárd forintnyi forrás a pénzügyi tartalék sorról és miért akarja az óvodáktól bölcsődéktől elvonni a 24 millió forintos pénzmaradványt a baloldali összefogás által jelölt polgármester úgy, hogy ezt a 40 milliárdos költségvetés egyáltalán nem indokolja.

A polgármester azóta találkozott az óvodavezetőkkel, akikkel felmérték a felújítási feladatokat. Közösségi oldalán jelezte, hogy az intézményvezetők elmondták: a zárszámadási rendelet tervezetében is szereplő 24 millió forint annak a maradványnak az összege, amit tavaly nem tudtak kifizetni bérekre a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek miatt. A júliusi közgyűléseken Szücsné Posztovics Ilona és Fekete Miklós (MSZP) alpolgármester is arról beszélt, hogy a zárszámadás helyett az idei költségvetésbe tennék be a maradványt, így visszakaphatják pénzüket az intézmények.

Schmidt Csaba, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője ezért kérte, hogy akkor tárgyalják újra a büdzsét is, hogy biztosan megkapják az óvodák és a bölcsődék a pénzüket. Jelezte azt is, hogy amennyiben a jelzett szakaszt javítja a városvezetés, akkor elfogadják a zárszámadást. Szücsné Posztovics Ilona viszont úgy értékelt, hogy megtehették volna javaslataikat a legutóbbi közgyűlés előtt is, így viszont a tatabányaiak elé vitték ezt a vitát, ahelyett, hogy együtt dolgozva megoldották volna a problémát.

A közgyűlés érdekes szereplője a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Boda Bánk László is, aki szintén tartózkodott a zárszámadás szavazásakor. Ő a városi televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy már sokadszorra az előzetes kommunikáció hiánya vezetett oda, hogy politikai vitává fajult egy fontos döntés meghozatala. A képviselő értelmetlen nyomásgyakorlásnak látja, hogy a polgármester új választást vízionál, szerinte a két frakciónak a fontos kérdésekben a közgyűlések előtt meg kellene egyeznie a normális munka érdekében.