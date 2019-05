Nem árt vigyázni a gyerekjátékokkal: veszélyforrás is lehet, ha nem jól választunk

Gyereknap alkalmából a közös családi programok mellett nem ritka egy-egy kisebb-nagyobb ajándék vásárlása sem. Tatabányán általában egy-kétezer forintos apróságot vesznek a szülők a gyermeknapi forgatagban. Az ünnepi hétvége előtt felkerestünk egy játékboltot, hogy a divatos és a veszélyes játékokról is beszélgessünk.

A Subiland Játékbolt üzletvezetője, Schubertné Krekó Nikoletta érkezésünkkor a polcokat töltötte fel a most érkezett játékokkal. Kérdésünkre elmondta: a legkisebbeknek általában olyan játékokat keresnek gyereknap alkalmából is, amelyek törhetetlenek, színtartóak, és rendkívül stabilak. A 2-3 évesek esetében is fontos, hogy ne legyenek kicsi, szétszedhető apró darabok, amelyeket a szájába vehet, lenyelhet, vagy orrába, fülébe dughat a gyermek.

Az üzletvezető hozzátette: a fogyasztóvédelem mellett a forgalmazók is küldenek néha közleményt egy-egy termék visszavonásáról. Legutóbb egy gyerekzáras kupak okozott gondot a makettfestékek higítójánál, mert nem zárt megfelelően. Tavaly a babákat ellenőrizték tüzetesen, legutóbb minőségi kifogás miatt fel sem került a polcra egy labda. Megbízható, állandó partnerekkel dolgoznak, így minimalizálták a minőségi problémákat, és lehetőségeikhez mérten ellenőrzik a termékeket is.

A bolt polcain minőségi termékek sorakoznak, a játékos felnőttek is találnak maguknak érdekességet. Manapság a lányok a muffin figurákat, például Süti Macit, és a flitteres plüssöket, babákat kedvelik. A fiúknál még mindig sláger a kisautó, és a távirányításos jármű. A Lego népszerűsége töretlen, már készültek külön lányoknak is különféle rózsaszín kiegészítőkkel. A legkisebbeknek interaktív, mozgó, villogó játékokat keresnek a vevők.

Gyereknapra általában apró és alacsony értékű figyelmességgel lepik meg a gyerekeket. Népszerű a plüss, a kisautó, a kisbaba. Általában a vásárokon is ezek a termékek fogynak a leginkább – mondta az üzletvezető.