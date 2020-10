Hajmeresztő videó: az útra szaladó őzek közt szlalomozott az autós Dorognál

Minden autós rémálmát rögzítette Lerchner Tamás fedélzeti kamerája Dorognál, az ipari park közelében. A sofőr lélekjelenlétének köszönheti,hogy nem történt baleset.

Az autós október 6-án hajnalban a 117-es úton közlekedett, amikor a sötétben hirtelen két őz szaladt át az úttesten. A sofőr gyors reflexének köszönheti, hogy nem történt vadbaleset: az őzeket kikerülve, köztük szinte szlalomozva védte ki az ütközést.

Tamás úgy érzi, a veszélyes szituáció után levonta a tanulságot.

– Nem pánikoltam be, igyekeztem elkerülni az ütközést – részletezte a sofőr – Természetesen a „víz levert” a történtek kapcsán, de ettől még nem fogok izzadva közlekedni, hogy mikor ugrik elém egy állat. –tette hozzá.

A vadbelesetek évről évre gondot okoznak az autósoknak. Amellett, hogy akár a sofőr is megsérülhet egy nagyobb vaddal való ütközésben, az autón is lesznek törések. Azonban a kötelező biztosítás nem fizet vadbaleset esetén. A biztosító csak akkor fizet, ha az autósnak van cascoja, azon belül is vadbalesethez kapcsolódó biztosítása.