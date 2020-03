Megható videók: így tapsolt a megye a járvány hőseinek

Tatabánya, Esztergom, Oroszlány, Dorog is visszahangzott a lakásokból kihallatszó tapsvihartól, amely azoknak szólt a hétvégén, akik a vírus idején is értünk dolgoznak.

Hétvégén Komárom-Esztergom megye számos településének lakóközössége állt ki esténként lakásaik nyitott ablakába, erkélyére, hogy egyszerre, együtt tapsoljanak azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetben nap mint nap helyt állnak. Az olasz és spanyol kezdeményezés főként az egészségügyi dolgozóknak szól, de a fuvarozók, kereskedelmi dolgozók, postások, tűzoltók, rendőrök, munkáját is elismerik ezzel a tapsolók. Ők azok, akik a vírus idején sem tudnak otthon maradni, és leginkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek.

A közös tapsolás megható és felemelő pillanatait is elhoztuk olvasóinknak. Tatabánya több lakótelepén is zengett a taps, sőt, volt ahol lejátszották a Himnuszt, a Vén Európát Varga Miklóstól, illetve a Magyarország című számot is. Úgy tudjuk, Tatán pedig a templomharang is megkondult a közös tapsolás idején. A dorogi Baross lakótelep is csatlakozott a kezdeményezéshez. Tatabányán, az Ifjúság úton így szólt taps.

A kezdeményezés egyébként a további napokban is él, minden este 8 órakor veszi kezdetét a közös tapsolás.

Percekig tapsoltak az oroszlányiak azokért, akik értünk dolgoznak.

Esztergomban, a Szalézi lakópark lakói is tapssal mondtak köszönetet az egészségügyben dolgozóknak.

Tapstól visszhangzott Dózsakert is.

Tatabányán, a Mártírok útján fergeteges hangulat uralkodott, a tapshoz füttykoncert és duda is dukált.