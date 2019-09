Vidáman táboroztak a héregi Kistulipánok

A négynapos néptánctáborban kirándultak, rókára vadásztak és lovagolhattak is a héregi Kistulipán néptánccsoport apróságai.

Immár harmadik alkalommal szerveztek a kisgyermekeknek néptánctábort Héregen. Nem csupán a helyi Kistulipán néptánccsoport tagjait várták a kultúrházba a szervezők, bárki csatlakozhatott a vidám kis csapathoz. Végül tizenhárman vettek részt a táborban.

Szeptembertől új tánctanár oktatja majd a gyerekeket, Jocha István személyében, aki most mutatkozott be az apróságoknak.

Sikos Károlyné, a Héregi Nőegylet vezetője, a tánccsoport koordinátora elmondta, a tábor első napjára kirándulást terveztek, de az esős idő miatt nem tudtak kimozdulni. A „rókavadászat” ennek ellenére sem maradt el, a kicsiknek rókás képeket kellett megtalálniuk a kultúrházban. Emellett ismerkedős játékokat is kitaláltak a kis táncosoknak.

A második napon a gyerekek a pásztorháznál kemencés lángost falatozhattak, majd a falut térképezték fel. A harmadik nap kerékpáros KRESZ-vetélkedő következett, két rendőr tartott elméleti és gyakorlati oktatást. A tábor utolsó napján a gyerekek lóhátra is pattanhattak, hiszen a lovardába látogattak el, délután pedig tortát kóstolhattak a rendezvény zárásaként.