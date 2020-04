Veszélyes árut szállító hajó akadt fel a Mosoni-Dunán

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint április 8-án felakadt a Rubicon 21 veszélyes árut szállító önjáró hajó, 670 tonna benzin rakománnyal a Mosoni-Duna torkolatánál.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a veszélyhelyzet alatt is folyamatos a Duna víziút fenntartási tevékenysége, melynek során elvégzik a hajóút kitűzését, nagyfelbontású multibeam mélységméréseket készítenek, valamint reagálnak a felmerülő helyzetekre. Ilyen eset elvégzésének feltérképezését végzi az igazgatóság most is.

A komáromi Vízirendészeti Rendőrörs ügyeletese tájékoztatta szolgálatukat, miszerint a szlovák kollégák információja alapján a Mosoni-Duna torkolatánál a sekély mederszakaszon április 8-án hat óra után felakadt a Rubicon 21 veszélyes árut szállító önjáró hajó 670 tonna benzin rakománnyal a Mosoni-Duna torkolatánál.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kollégái a hajó és környezetének felderítése céljából a Fairway projektben beszerzett drónnal, légi felvételezéssel ellenőrizték a hajó helyzetét, a hajóúthoz képesti zátonyra futását valamint az esetleges veszélyes anyag elfolyását, mely szerencsére nem történt meg. Figyelemmel kísérték a leszabadítási kísérletet, amely április 9-én folyamatosan zajlott.