Verses-mesés könyvet tervez unokájának a kecskédi festőművész

Számné Áprily Margit neve nem ismeretlen a kecskédiek számára. Bár a festőnő művészetét inkább tájképek és csendéletek jellemzik, most az eddigiektől eltérő módon gyermekszemmel tervez.

Kis házi galériába csöppen, aki ellátogat Számné Áprily Margit Kossuth utcai házához. A festőnő ugyanis külön termet alakított ki otthonában, ahol nap mint nap előveszi az ecsetet, és lefesti a valóságot, vagy éppen azt, amit lelki szemeivel lát. Szívesen dolgozik olajjal, tájképek, valamint csend­élet vonalait viszi vászonra.

Gyakran fest portrékat, és vallási témájú képeket is készít

– Most új kihívás elé állította az élet – fogott meséjébe Számné. – Álmodtam egy nagyot, és megpróbálom valami egészen egyedi és utánozhatatlan ajándékkal meglepni Annabellát, a lányunokámat. A másik nagymamával, Herendi Judittal, az alsógallai és felsőgallai kultúrigazgatóval közösen tervezünk egy verses-mesés könyvet, amit mindketten szeretettel készítünk. Ő írja, én pedig illusztrálom – mondta.

A tervek szerint a művészi összefogás könyvbemutatóval is járna, eddig három költeményhez készültek rajzok. Margit olajtechnikát választott, és rettentően élvezi a munkát. Mint mondja, hatalmas kihívásként éli meg, hogy a gyerekszemeknek is szép angyalokat, tündéreket, valamint koboldokat fessen.- Nehéz a valóságtól eltérően, de mégis a természetet tükrözve alkotni, a formákat és a színeket úgy visszaadni, hogy megmaradjon a mondanivaló – árulja el Margit, aki szerencsés, hogy még egyszer újra gyerek lehet, így hetvenen túl is.

– Ha Isten is úgy karja, sokat szeretnék még alkotni. Nagy megpróbáltatást jelent nekem ez a jelenlegi járvány­ügyi helyzet, el vagyunk zárva – saját érdekünkben – a családtól, csak kellő távolságból láthatjuk egymást. Főleg a gyerekeim, unokáim ölelése hiányzik a legjobban – hatódik meg Margit, de azért reméli, hamarosan a járvány végéhez közeledünk, és akkor újra találkozhat majd a barátaival és a családja minden egyes tagjával. – Akkor azt hiszem, elégedett és boldog lehetek – zárja szavait.

Karácsonyi ajándék adta az alapot

Margit művészi hajlama sosem volt kérdéses, mégis harminc évvel ezelőtt fogott ecsetet először. Története nem mindennapi, megkértük, elevenítse fel lapunknak. Anno lányától kapott karácsonyra ajándékba egy olajfestékszettet, amire nem is számított. Először megilletődött, később pedig autodidakta módon, könyvekből képezte tovább magát, és innen már egyenes út vezetett a festészetig. Első kiállítása 2003-ban, egészen pontosan szeptember 20-án volt Kecskéden, a művelődési házban. A vendégkönyv még ma őrzi szignókat és azokat a csodás, szeretettel teli sorokat, amiket a helyiektől kapott útravalóul.

Tökéletes volt a tatai miliő

Margit tizenegy önálló és hét közös kiállításon van túl, de az egyik nagyon emlékezetes maradt. A Víz, Zene, Virág fesztiválé, amikor az Esterházy Kastélyban szerepeltek képei, de nem akármilyen környezetben. A tatai rendezvény látogatói három napon keresztül csodálhatták az alkotásokat, amik Karády Katalin, az egykori híres színésznő bútorai között lógtak a falakon. Margit egyebek mellett megörökítette a halászházat, valamint a Cseke-tó egy részletét is. Mind közül a bejáratnál kapott helyet az a montázs, amelyen gyönyörű virágmezőben „fekvő” hangszerek láthatóak, háttérben a tatai várral.