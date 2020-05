Vérplazmájukat adják az egészségügyi dolgozók a tatabányai kórházban

Vérplazma adással segítenek a koronavírusból felgyógyult egészségügyi dolgozók a súlyos betegeknek. A Szent Borbála Kórház udvarán vettek tőlük vért, hogy megvizsgálják, mennyi antitest van a szervezetükben. Egy plazmadonor egy COVID-os betegen tud majd segíteni.

A fiatal rezidens, dr. Balogh Beatrice jelenleg még otthon várja a második negatív teszteredményét. Azonban az elmúlt hetekben sem tétlenkedett, egyeztetve a kórház főigazgatójával megszervezte, hogy a fertőzésen átesett kollégái vérplazmát adjanak.

– A kórházunkban kialakult COVID-19 járvány miatt sokunk most is karanténban a fertőzés miatt és nem tud aktívan részt venni a kórházi munkában. Magyarországon is sikeresen alkalmazzák a gyógyultak plazmájából előállított készítményt súlyos állapotú fertőzött betegeknél. Kollégáimmal úgy gondoltuk, ha már a helyzet úgy alakult,

hogy sokan átestünk a fertőzésen, most lehetőségünk van, hogy antitestünk egy részével esélyt adjunk azoknak, akik súlyos állapotban vannak – magyarázta Beatrice, aki hozzátette: a kórházból 14 egészségügyi dolgozó jelentkezett a plazmaadásra.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott és a Semmelweis Egyetem Klinikáival együttműködő OrthoSera állítja elő a speciális plazmakészítményt.

– Jelenleg a vérvételt végezzük el a jelentkező dolgozókon. A minták vizsgálata után derül ki, hogy kik alkalmasak a plazma adásra. Az a tapasztalatunk, hogy minél erősebb volt valakinek a tünete, annál több antitestet tartalmaz a szervezete. A vérplazma készítmény pedig annál hatásosabb, minél több antitestet tartalmaz – árulta el dr. Fodor Eszter, az OrthoSera a klinikai kutatás vezetője. A szakember hozzátette, hogy a megfelelő donoroktól személyenként 450 milliliter plazmát vesznek le.

– Egy személy plazmájával egy súlyos állapotú COVID-19 betegnek tudnak segíteni. ezért is nagyon fontos, hogy minél több gyógyult beteg jelentkezzen a plazmaadásra. Közben várjuk minden kórház jelentkezését, akik súlyos, vagy középsúlyos koronavírusos betegeiknek vérplazma terápiát szeretnének biztosítani – mondta a kutatás vezető.

További részletek a 24 Óra május 22-i számában.