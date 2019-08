Ezen a két településen a véradók is nyerhetnek

Augusztus 12-e és 18-a között két településen szervez véradást a vöröskereszt. Az önkéntességgel a véradó is nyerhet.

Következő héten két helyszínen is részt vehetnek az önkéntes véradók a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat nyereményjátékában. A „Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampány július 1-je és szeptember 1-je között zajlik.

A nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, hiszen ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására a rászoruló betegek számára. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található. A kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel véradók. A feltöltők között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra. Véradásról további információkat a www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu oldalakon találnak.

A következő helyszíneken adhatnak vért az önkéntesek:

Neszmély, Művelődési Ház (Fő út 156.) augusztus 13. 16:00 – 18:00

Sárisáp, Művelődési Ház (Malom u. 3) augusztus 17. 13:00 – 18:00

Emellett állandó véradásra is lehetőség van a Tatabányai Területi Vérellátóban (Tatabánya, Semmelweis u. 2.) hétfőtől csütörtökig : 8 és 15 óra, valamint péntekenként 8 és 12 óra között.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Nők maximum 4, férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért 365 napon belül. A Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.