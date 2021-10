Végzős diákjait sem engedte el a kisbéri művelődési ház új vezetője

Októbertől Iványiné Kele Márta vezeti és irányítja a Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár mindennapjait.

Iványiné Kele Márta kinevezésével egy régi-új tag tért vissza a Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárba. A könyvtárosi végzettséggel is rendelkező vezető elmondta: új státuszából a régi szellemben kormányoz majd.

– Eredeti hivatásom szerint magyar-könyvtár szakos tanár vagyok, a kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumban tanítottam, tanítok. Jelenlegi pozícióm mellett óraadóként folytatom pedagógiai munkálataimat, reménykedve abban, hogy erre a hivatásra is marad időm. Kisebb „kitérő” persze volt a pályafutásom során: a kétezres évek elején friss diplomásként az akkori nevén Kisbéri Városi Könyvtárban dolgoztam könyvtárosként – mesélte az új vezető.

– 2017 és 2018 között fél állásban tértem vissza a Művelődési Központ és Városi Könyvtár falai közé: akkor a tanítással párhuzamosan végeztem könyvtárosi és rendezvényszervezői feladatokat. Részese voltam minden megemlékezésnek, műsornak és városi eseménynek – idézte fel.

– Még 2010 környékén a gimnáziumban a korábbi színjátszó csoportot szerveztem újjá, amely a mai napig működik. Számos városi rendezvényen részt vettünk, így kerültem igazán kapcsolatba a művelődési házzal, és egy idő után beláttam a színfalak mögé. Szervezési munkálatokba, háttérfeladatokba kapcsolódtam be, melyek hatására fellelkesedve rá pár évvel alapítottam egy felnőtt színjátszó csoportot is, amely négy éve a Cseresznyék Amatőr Színjátszó Társulat nevet viseli. Intézményvezetőként is próbálom a csoportokat összefogni, szeretnénk újabb és újabb darabokat a színpadra varázsolni – tette hozzá.

A településen ez év augusztusában hirdették meg a vezetői pozíciót, Iványiné Kele Mártát pedig többen biztatták ismerősei és barátai közül, hogy pályázzon az állásra. A biztató szavaknak és a saját ambícióinak teret engedve döntött végül úgy, hogy kipróbálja magát: Kisbér képviselő-testülete egyöntetű döntése alapján 2021. október 1-től vezeti a Művelődési Központ és Városi Könyvtárat.

A lélekben pedagógus, könyvtáros és társulatvezető az új feladatokkal felvértezve sem engedi el a régen kitűzött célokat. Elárulta: bár a vezetéssel járó teendők prioritást élveznek, továbbra is órákat tart, próbákra jár.

– Jelenleg egy bevezető időszakot élünk, a kollégáimmal együtt igyekszünk egy mindenki számára előnyös időbeosztást kialakítani. Mozgalmasak a mindennapok, reggelente a végzős osztályomhoz járok vissza magyarórát tartani, őket az érettségi előtt nem szerettem volna kiadni a kezeim közül. A vezetői székbe visszatérve telefonokat és vendégeket fogadok – van, hogy ezeket egyszerre, egy időben – tette hozzá.

Izgalmas programok sora

November 14-ig L. Honfi Krisztina bokodi pasztellfestő művésznő képeiből összeállított tárlatot láthat a közönség a ház kiállítótermében. Szintén az ősszel a művelődési ház falain belül zajlik majd a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében a Szülők-nevelők bálja és a gimnazisták gólyabálja is. Kiemelt és hagyományos ünnep lesz az október 23-ai ünnepség. November 19-én, péntek este a Komáromi Dalszínház érkezik a színpadra, a Meseautó című előadással. Szintén novemberben, az idősek napja alkalmából ünnepi műsorral és vacsorával várják a szépkorúakat.

– Közben természetesen a ház és a város eseményeit is koordinálom. Egy percig sem bánom a sok elfoglaltságot, ráadásul a házba ismerős arcok közé, jó csapatba érkeztem „vissza”. A szerepkör változott, van mit tanulnom, mindezek ellenére igyekszem helytállni ebből a pozícióból is – számolt be friss élményeiről.

Arra a kérdésre, hogy az új feladatokkal felvértezve milyen célokat szeretne megvalósítani, az intézményvezető elárulta: az eddigi igazgatók szellemében számára is elsőséget élvez a közösségek épülésének elősegítése.

– Itt régen is nagyon jó dolgok zajlottak, minden elődöm igyekezett a tőle telhető, és a közönség szempontjából a legjobbat kihozni. Kiemelendő:

ez nem egy egyszemélyes munka, nagyon sok múlik a stábon, akik a házban dolgoznak.

– Szórakozást, kultúrát, élményeket szolgáltatunk, ehhez komoly együttműködéssel kooperáló szervezői csapat szükséges, ez szerencsére adott. Az eddigi életem nagy részét a tizenévesek között töltöttem, így azt hiszem, jó rálátásom van arra, hogy hogyan lehet őket elérni. Nehéz, de nem lehetetlen. Azt látom, fogékonyak a színház, a zene iránt, a legfontosabb, hogy együtt lehessenek – tervez az új vezető.

– Ebben a tanulékony időszakban időről időre szeretnék a közösség élményét megélni, ezt pedig a legkülönfélébb, számukra érdekes témájú rendezvénnyel igyekszünk majd elérni. Mindezek mellett számos újraszerveződő csoport keresett meg minket, hogy a gyűléseikhez, általuk szervezett programokhoz biztosítsunk helyet. Vannak civil és amatőr szerveződések is, akik számára szintén szeretnénk helyet biztosítani – folytatja.

– Fontos, hogy itt közösségek épülhessenek, a mai elszigetelt időszakban szeretnénk helyet biztosítani a találkozásra. Ha ezentúl sikerül a közönséget megszólítani, megkínálni egy kiállítással, egy író-olvasó találkozóval, egy közkedvelt előadó meghívásával, akkor azt mondhatom: mindent elértünk – beszélt a több korosztály bevonásával kapcsolatos küldetéseiről Iványiné Kele Márta.