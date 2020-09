Végre hasznát veheted a kallódó befőttesüvegeknek a tatabányai csomágolásmentes boltban

Először tértem be a város csomagolásmentes üzletébe, mégis azonnal világossá vált: teljesen más tervezést igényel, ha elképzeléseim szerint a hulladékmentes életmódra szeretnék váltani. A hozzám hasonlóknak készségesen nyújt tanácsokat Ivácson Réka, a Grammok Kamrája tulajdonosa, ahol az elnevezéshez hűen a mértékegységek adják a vásárlás alapját.

Június elején nyitott az az üzlet Tatabányán, amelybe a környékbeliek már csak egy befőttesüveggel indulnak: a szomszédhoz való kopogás helyett a panelházak közötti üzletből is könnyen beszerezhetik a pohár lisztet vagy cukrot. A világos, barátságos helyiség berendezése egyszerű: fehér polcok, raklapok és egy régi varróasztal. Az üzlet külseje is az újrahasznosítást, újragondolást sugallja.

A mérleg mögött Ivácson Réka állt, aki elárulta: gyermekkora óta magában hordozza a szemléletet, miszerint a kevesebb néha több.

– Mindig is természetközelben éltem. Kiskoromban saját magunknak termeltük az élelmet, jóval kevesebbszer mentünk a boltba, mint mások. Talán ez lehetett az alapja annak, hogy két éve magam is komolyabban kezdtem el foglalkozni az úgynevezett zero waste életmóddal. Persze nem ment egyből a dolog, folyamatosan, az élet minden területén iktattam ki a csomagolt, feldolgozott termékeket – árulta el a bolttulajdonos, aki a hozzá betérőknek is a fokozatosságot javasolja.

Beszélgetés közben alaposabban szemügyre vettem a boltot: a tésztát önadagolóból, az ecetet csapos üvegből, a mosogatószert pedig hatalmas tartályból lehet kimérni a kihelyezett mérőedényekkel.

– Az árukészlet nagy többsége magyarországi termelőtől érkezik, az itt található portéka mindegyikét a magam bőrén teszteltem. Fontos volt számomra, hogy olyan termékeket áruljak, melyeket szívesen ajánlok a vásárlóknak – fogalmazott Ivácson Réka, hiszen a boltban natúrkozmetikum és textiláru is található.

Időközben egy anyuka érkezett kisiskoláskorú lányával, kezükben listával. Célirányosan mozogtak a számomra teljesen új környezetben: nagy üveg lisztet, textilzsákba hosszú szálú spagettit, kicsi befőttesüvegbe kókuszcsipszet mértek ki. Miután a szervezett csapat távozott, a hogyanok után érdeklődve Réka megerősítette bennem a gondolatot: a vásárlók felkészülten érkeznek.

– A hulladékcsökkentett életmód tudatos vásárlást igényel. Persze, akik először térnek be hozzánk, választhatnak az előre lefertőtlenített üvegek, valamint a textilzsákok közül, amibe bármit beletölthetnek – mondta el a tulajdonos az elsőre ijesztőnek tűnő módszerről. A következő utam édesanyámhoz vezetett: legközelebbi vásárlásomhoz a mindig kifogyhatatlan befőttesüveg-készletéből kölcsönöztem néhány darabot.