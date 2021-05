Vége a digitális oktatásnak: így kezdték a hétfőt a tatabányai felsősök és középsulisok

Tanár, diák, szülő együtt örült annak, hogy hétfőn végre minden tanuló mehetett iskolába. A gyerekek a szabályokat is fegyelmezetten betartották. Általános és középiskola igazgatóját kérdeztük a diákok régen várt visszatéréséről.

A kormánydöntés értelmében május 10-én, több hónapos digitális oktatás után ismét jelenléti oktatásban tanulhatnak a felsősök és a középiskolások. Így hétfőn több száz gyerek kezdte a napot megszokott intézményében.

Benyeczkó Ilona, a Dózsakerti Váci Mihály és a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola igazgatója elmondta: március 8-áig jelenléti oktatásban tanították a diákokat, majd online felületre költöztek április 19-éig. Ekkor térhettek vissza az alsósok.

– Feleztük az osztályokat, és a duplikáció miatt új órarendre és több pedagógusra volt szükség. Bár kevesebb gyerekünk volt, így is az egész iskolát használtuk.

Az igazgató kiemelte: az ezerkétszáz diákból mindössze 30-40 otthonmaradását kérték a szülők, és délutánra hazavitték a tanulókat. A nyitás után visszaálltak a régi órarendre. Most még kevesebben kérelmezték az otthonmaradást. Betartják a veszélyhelyzeti útmutatásokat, a maszk viselése kötelező felsősöknél még tanórákon is, és a folyosókon mindenkinek kell hordania. Bejáratnál hőmérőznek, fontos a kézfertőtlenítés is.

– Hangosbemondón köszöntöttem az érkező felsősöket. Elmondtam a szabályokat, amelyeket már jól ismernek. Öt hét áll előttünk, az első a gyakorlásról szól, majd jövő héttől indulhat a beszámolók időszaka. A tanév végén egynapos osztálykirándulásokkal búcsúzunk egymástól, és persze a ballagásokkal, amely a Váciban valószínűleg a tavalyihoz hasonlóan osztályonként zajlik, míg a Dózsában egyszerre köszönünk el a végzősöktől.

Boldogan érkeztek a gyerekek

– Nagyon boldogok voltak a gyerekek a viszontlátásnál – mondta Benyeczkó Ilona. – A kötelező rituálék ellenére is, hiszen bejövetelnél ölelés helyett most is lázat mértünk. A nagyobbak azt mondják, jó volt az online oktatás, nem keltek korán, de az iskola még jobb. Hiányoztak a közös nevetések, összekacsintások.

– Elfáradtak a gyerekek és persze a pedagógusok is – jegyezte meg Patakiné Slezák Ágnes. – Éppen ezért egyre nehezebb volt már az online oktatás keretein belül a diákok figyelmét fenntartani. Hiányzott nekik a közösség, az iskola, ezért nagyon várták már ezt a napot, és lelkesen jöttek. Újra sütnek, főznek, felszolgálnak. A szabályokat betartják, hiszen tudják: saját magukat és szeretteiket védik ezzel.

A TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola aulája sokkal hosszabb kényszerszünet után népesült be ismét, november 11-én költöztek az online térbe, március 8-áig az iskolai csoportos gyakorlatokat megtartották, majd ezek is online zajlottak.

– A szakmai oktatók hasznos videókat vetítettek le az online gyakorlatokon, amelyek segítségével a diákjaink megismerték az egyes munkafázisokat – mondta Patakiné Slezák Ágnes igazgató. – Most alkalmazhatják a megszerzett ismereteket. Több hónapot töltöttek az online térben. A főtantárgyakból lementek az írásbeli vizsgák, és megkezdődtek a szakmai vizsgák is. Végzőseink a vizsgaidőszakra tértek vissza.

Az intézmény óriási hangsúlyt fektet a szabályok betartására, ezért gyakran fertőtlenítenek. Az iskolai gyakorlatokon, mivel étellel dolgoznak, ezért maszkot viselnek a tanulók a tankonyhákban, ahol még a távolságtartásra is ügyelnek.