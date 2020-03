A védőeszközökön kívül pénzbeni gyorstámogatással is segíti a tatabányai kórház járvány elleni védekezését a vállalat.

Egészségügyi védőfelszereléseket és pénzbeni gyorstámogatást adott át dr. Sámuel Emese, a Tatabánya Erőmű ügyvezetője dr. Lőke Jánosnak, a Szent Borbála Kórház főigazgatójának a koronavírus-járvány elleni védekezés megsegítésére.

– A Tatabánya Erőmű elsődleges feladata az energiatermelés, amelyet ebben a rendkívüli helyzetben is maradéktalanul elvégez. Az erőmű teljes kapacitással és zavartalanul működik, természetesen a szükséges óvintézkedések bevezetése mellett. Ugyanakkor, ahogyan mindig, most is érezzük a felelősségünket azért a közösségért, amelyet a mindennapokban szolgálunk, ezért március 22-én egészségügyi védőfelszereléseket – orvosi ruházatot, gumikesztyűket, maszkot, overallt, köpenyt, zárt szemüveget és lábzsákot –, továbbá 500 ezer forint gyorstámogatást adtam át dr. Lőke Jánosnak, a Szent Borbála Kórház főigazgatójának. – nyilatkozta az erőmű vezetője.

Dr. Sámuel Emese hozzátette: maga és az erőmű minden dolgozója nevében hálájáról és szolidaritásáról biztosította az egészségügyben és más kritikus infrastruktúrákban hősiesen szolgálókat, a lakosságtól pedig azt kéri, hogy maradéktalanul tartsa be a hatóságok utasításait, illetve ajánlásait.