Teszteltük, védettségi igazolvánnyal szabad-e a pálya Szlovákiába (képek)

Újra könnyedén átsétálhatunk az Erzsébet hídon Dél-Komáromból Észak- Komáromba, amennyiben rendelkezünk védettségi igazolvánnyal. Teszteltük, valóban olyan egyszerű-e az átkelés, valamint megnéztük, hogyan indult újra az élet a Duna túlpartján.

Két-három rendőr ácsorgott péntek délután a magyar határon, pár autóst állítottak csak meg, a gyalogosok szabad utat kaptak. A Dunán épp egy méretes teherhajó fordult meg komótosan, mi pedig a szlovák határ felé vettük az irányt. Sem rendőr, sem katona nem állt ezen az oldalon, így szinte csalódottan tömködtük vissza a védettségi igazolványt a táskánkba.

A Lehár Ferenc szobra körül található ágyásokban a szokásosnak megfelelően formáztak violinkulcsot, illetve nyolcad hangot a színes virágok. A Klapka térre érve egészen nagy volt a nyüzsgés, sokan ültek ki fagyizni, kávézni a teraszokra.

A legtöbbet a Klapka étteremben vacsoráztak, ide tértünk be végül mi is. Természetesen a Jókai bableves mellett döntöttünk, miután épp előtte tekintettük meg az író békésen üldögélő szobrát. Persze ez a bableves nem olyan, amilyet Jókai előszeretettel szürcsölgetett, de attól még finom, pláne, ha valaki inkább a roppanós babot szereti, nem pedig a szottyadtat. A bableves után a Klapka krémes is megragadta a képzelőerőnket, el sem tudtuk képzelni, mit takarhat a hangzatos fantázianév. Mint kiderült, egy fine dining-szerűen újragondolt francia krémest, amit A Konyhafőnökben tudtam volna leginkább elképzelni. Aki könnyű desszertre vágyik, annak jó választás lehet, aki viszont szereti teletömni magát az igazi, habos krémessel, az máshol keresse ezt a finomságot.

Vacsora után is sokan voltak a téren, egyre többen gyűltek össze a Borozó nevű kocsma teraszán, ahol épp a sebtiben összetákolt kivetítőn kezdődött a foci-Eb első meccse. Bár a képminőség hagyott némi kívánnivalót maga után, a hangulat kárpótolta a finoman szólva sem HD minőséget. Bár az idő már lehűlt, hazafelé azért még jólesett a fagylalt is, amelyet továbbra is kifizethetünk forintban. Sajnos a kólás jégkásának nyoma sem volt, reméljük, nem lett az is a koronavírus áldozata.

A felújított Európa Hotel is impozáns látványt nyújt, ezen a környéken is élettel teli a város. Mintha nem is lett volna vírus, együtt játszanak a gyerekek, baráti társaságok nevetnek, párok andalognak az utcákon. Így akinek van védettségi igazolványa, bátran keljen útra és fedezze fel újra Észak-Komáromot.