Vasdiplomát kapott az egykori irodalomtanár, aki évtizedekig tanított Tatán

Átvehette vasdiplomáját Bogdán Károlyné magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanárnő. Az elismerést Tata polgármestere, Michl József adta át.

Bogdán Károlyné 1955. július 9-én, 65 éve kapta meg diplomáját. Már 1954-ben, harmadévesen tanítani kezdett, először Tarjánban, majd pályafutását a Vaszary János Általános Iskolában folytatta, ahol egészen 2002-ig tanított. Juci néni a Vaszary iskola mellett tanított a dolgozók iskolájában, a Vendéglátóipari Szakmunkásképzőben, időnként besegített a Bláthy iskolában.

Elmondása szerint már kisgyerekként maga köré gyűjtötte a közelben lakó gyermekeket, foglalkozott velük, tanította őket és később iskolásként is segítette társait. Máig példaképének tekinti egykori első osztályos tanító nénijét, valamint főiskolai tanárait és későbbi iskolaigazgatóit, akik odaadásukkal, szaktudásukkal és emberségükkel inspirálták.

Juci néni manapság is fáradhatatlan, elvégzi a háztartás körüli teendőket, gondozza a kertjét és sokat olvas. Lánya is pedagógus, és örömmel mesélt arról, hogy hamarosan dédnagymama lesz, tanítványai közül pedig sokan, mind a mai napig visszajárnak hozzá.

– Soha nem volt időm keseregni, unatkozni, mindig dolgoztam, s ha kellett, 64 fős osztályban is tanítottam – mondta Bogdán Károlyné.

– Idén a járvány miatt elmaradt a hagyományos, városi pedagógusnapi ünnepség, ám Juci néni példáján keresztül köszönöm minden tatai pedagógus munkáját, és azt, hogy az elmúlt hónapok során a nehézségek ellenére is lelkiismeretesen nevelték a diákokat – mondta a polgármester.