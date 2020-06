Vasárnaponként újra van Tatabányán bolhapiac

Újra lehet bolhapiacra járni, legalábbis amióta a járványhelyzet miatt nincs tiltó városi rendelet. Vasárnapi körképünkből kiderült, a vásárlók zöme miért marad továbbra is otthon.

– Végre veled is találkozni! – kiált fel a baráti társaság egyik tagja, és hirtelen mozdulattal belecsap rég nem látott cimborája tenyerébe. A bolhapiac a járványhelyzetben hozott városi óvintézkedés enyhítésétől ismét minden vasárnap várja látogatóit. Negyedik hete. Sokan azonban csak a mostani hétvégén merészkedtek ki először. Irénke is így van vele, csak ő a stand másik oldalát képviseli. Tíz éve kereskedő. A bolhapiac indulásával elkezdődött karrierje is, legalábbis a Konzum-udvarban, mielőtt a régi vásárcsarnokban kínálta portékáit.

– Egyelőre alig vannak – mondja, miután a vásárlók felől érdeklődünk. – Kettő oka lehet. Szerintem a betegségtől való félelem, másrészt az eső marasztalja otthon a vevőket.

Pedig mindent kapni a Konzumnál.

Zöldséget, gyümölcsöt, ruhát, szerszámokat, műszaki cikket, játékokat, csecsebecsét, régiségeket, bizsut és még lángost, melegszendvicset, valamint kolbászt is. Az eladók viszont nagyobb forgalomra számítottak. Aki eljött, az már biztosan nem tart a fertőzéstől. Védőmaszkot csak elvétve látni, a kereslet és kínálat oldalon is kevesen hordanak. Több helyen érdeklődünk.

– Itt van a zsebemben – büszkélkedik az ötéves Cilike, aki gyereknapra szeretett volna játékot venni magának a zsebpénzéből. Végül nem talált mást, mint egy műsoros DVD-t, A kis hableányt.

– De jó lesz, ezt nézzük meg délután – mondja. Édesanyja szavait idézve, „rendhagyó gyereknap az idei, de amint lehet, mindenképp bepótoljuk!”

A placc közepén bevásárlókocsik púposodtak. Telis-tele vannak plüssökkel. Láthatóan az eladók jól felkészültek május utolsó hétvégéjére.

– Most dodzsem helyett egy szőrmenyuszi is megteszi ajándéknak – válaszol érdeklődésünkre az egyik kofa, célozva az elmaradt gyermeknapi vásárokra.

A „bolha” koronázatlan királynője

A „bolhán” különösen igaz, ami nekünk szemét, az másnak érték. G. Mária például a műsoros videókazetták, a magnókazetták és bakelitek egyik koronázatlan királynője a „bolhán” már több éve. Lionel Richie-lemez is kapható, de a slágertermékek a mulatósok, áruk 3-400 forint körül áll meg. Ötszáz forintért lehet megtalálni az „Észak és Dél” című amerikai történelmi film­sorozat hetedik és nyolcadik epizódját. Az örökbecsű 1989-es akció-vígjáték is kapható, a Kutyám, Jerry Lee. Itt tényleg minden van, csak bolha nincs.

A külső, szabadtéri területen többen akcióztak. Csaknem 1600 forintért árultak lábbeliket. Egyes darabokra, hiába az esővíztől rogyadozó ponyva, sanyarú sors várt. De kitartottak. Csaknem ennyibe került egy kiló eper is. Néhány szem szintén szebben csillogott a folyamatos „öntözéstől”.