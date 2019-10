Minden, amit a vasárnapi választásról tudni érdemes

Vasárnap reggel hat órakor megnyíltak a szavazókörök. Az önkormányzati és nemzetiségi választás legfontosabb tudnivalóit dr. Veres Zoltán megyei jegyzővel, a Területi Választási Iroda vezetőjével néztük át.

Szűkebb hazánkban 249 ezer 294 választásra jogosult adhatja le a voksát a jelöltekre reggel hat és este hét óra között. A helyi önkormányzati tisztségviselők mellett a megyei közgyűlés összetételéről is döntünk október 13-án, azok pedig, akik arra jogosultak, a nemzetiségi önkormányzatok leendő összetételéről is döntenek.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (például lakcímkártyával).

Ha valakinek lejárnak az iratai, az okmányirodák szombaton és vasárnap is rendkívüli nyitvatartással állnak rendelkezésükre. Dr. Veres Zoltántól azt is megtudtuk, hogy akkor is érvényes a voksunk, ha több lehetséges képviselőjelölt közül csak egyet ikszelünk be (ez a 10 ezer főnél kisebb településen fordul elő, ahol legfeljebb annyi jelölt nevéhez lehet ikszet tenni, ahány fős lesz a testület.

Kampánycsend már nincs, de a szavazás napján ettől függetlenül élnek tilalmak. A Területi Választási Iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy nem folytatható kampánytevékenyég a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül, közterületen. Mindemellett az is tilos, hogy a 150 méteren kívülről mondjuk bekiabálással próbálják befolyásolni a választópolgárokat.

Tudni kell azt is: a szavazás napja előtt jogszerűen elhelyezett plakát nem szabálytalan. Alapvetően a szavazatszámláló bizottsághoz (SZSZB) érdemes fordulni, ha problémát tapasztalunk. Elképzelhető, hogy orvosolni tudja (például hogy lejárt okmány esetén mit tehet a választópolgár). Ha a kifogás a SZSZB tevékenysége ellen irányul, a Helyi Választási Bizottsághoz lehet fordulni. Mozgóurnát most is igényelhetnek azok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt személyesen nem tudnak elmenni a megadott szavazókörbe. A kérelmet vasárnap 12 óráig a helyi választási irodához ügyfélkapun keresztül, elektronikusan, vagy az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz papír alapon lehet eljuttatni.

A Kemma.hu-n nap közben a valasztas.hu adatai, valamint helyszíni tudósítóink beszámolói alapján egész nap nyomon követik majd a választást. A helyi választási bizottságok a szavazatok megszámlálását követően adják majd ki az előzetes eredményeket, a területi választási bizottságnak pedig október 14-én 10 óráig kell megállapítani a megyei önkormányzati választás eredményét.