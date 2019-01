Vásárlási láz: akár tízezreket is spórolhatunk a leárazásokon

Január első napjaiban jellemzően megtelnek a bevásárlóközpontok.

A boltok különféle kedvezményekkel igyekeznek minél több vásárlót becsalogatni, sokan pedig a karácsonyra kapott ajándékutalványukat szeretnék beváltani. Meglepően sok vásárlóval találkozhatunk még hétköznap délelőtt is a tatabányai Vértes Centerben.

Az üzletek táblákkal hirdetik: harminc, ötven, hetven százalékos akció. Mindenki a legjobb árakat vadássza, már a liftnél is egy új televíziót cipelő párral futunk össze, akik elmondják, már novemberben kinézték ezt a készüléket, de vártak a megvételével a leárazásokig.

Azt mondják szerencséjük volt, húsz százalékkal olcsóbban jutottak hozzá a televízióhoz. Az elektronikai üzletek ebben az időszakban különösen népszerűek, a legtöbben ugyanis ekkor használják fel a karácsonyra kapott ajándékutalványaikat a kedvezőbb ajánlatok reményében.

A ruhaüzletekben is sokan téblábolnak. Az ünnepek után legtöbben cserélni szerették volna a nem megfelelő darabokat, mostanra azonban inkább a kedvezmények miatt térnek be. Persze az ünnepeket megelőzően érkezett a legtöbb vevő, de az üzletek így sem lehetnek különösebben csalódottak, átlagosan öt-tízezer forintot hagynak ott a vásárlók, de akadnak, akik ennek a tízszereséért frissítik fel ruhatárukat az új évre.

Szonja is az egyik ruhaüzletben vásárolt, lapunknak elárulta, szereti kihasználni az akciókat, hiszen az utolsó darabokat szinte fillérekért árulják.

– A családunkban szokás, hogy ajándékutalványokkal lepjük meg a másikat, így mindenki maga döntheti el, mire van leginkább szüksége – mondta Szonja – Szeretnék a könyvesboltban is körülnézni, a szüleim ugyanis egy oda szóló vásárlási utalvánnyal leptek meg karácsonykor.

Eszterrel az egyik drogériában találkoztunk, ő sokakkal ellentétben nem híve a januári költekezésnek. Úgy véli, a kedvezmények sokszor csalókák, és arra sarkallják az embert, hogy olyan dolgokra adjon ki pénzt, amelyekre igazából semmi szüksége.

– Nem egyszer jártam úgy korábban, hogy megvettem egy akciós cipőt, ami nagyon olcsónak tűnt. Azóta is a szekrény mélyén porosodik – fogalmazott Eszter. – Nem szeretek túlzottan kiköltekezni, a karácsony úgyis elég megterhelő anyagi szempontból. Most csak egy zacskó papír zsebkendőért ugrottam be.