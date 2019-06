Csobbanj színötösként a 24 Órával a Gyémántban!

Az idén is bemutatjuk azokat a Komárom-Esztergom megyei gyerekeket, akik színötös bizonyítványt vittek haza. És meg is jutalmazzuk őket!

A 24 Óra 2019-ben is meghirdeti a már a múlt esztendőben is rendkívül népszerű Színötös akciót: bemutatjuk azokat az általános iskolás, Komárom-Esztergom megyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva jelentkeznek felhívásunkra.

Jelentkezni ezúttal is a Kemma.hu-n erre a célra kialakított oldalon lehet az ott található, a mai naptól az akció végéig elérhető űrlap kitöltésével és a kért dokumentumok – jó minőségű portrékép az általános iskolás színötös diákról, szülői hozzájáruló nyilatkozat, a bizonyítvány másolata – feltöltésével. Kiemelten fontos, hogy az adatlapot pontosan, hiánytalanul töltsék ki a szülők, hiszen csak így regisztrálható gyermekük a játékra. A jelentkezési határidőre július 5.

A színötös tanulók portréit a Kemma.hu-n, valamint a 24 Órában is megjelentetjük, a jelentkezési határidő letelte után öt nappal, tehát július 10-től várhatóak a legszorgalmasabb tanulókat bemutató oldalak. Ebben az évben ugyancsak meglepetéssel szolgálunk az akcióban részt vevő diákoknak: minden színötös tanuló garantált ajándékot kap: egy belépőjegyet a tatabányai Gyémánt Fürdőbe. Az idén is arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat: csatlakozzanak a színötösök csapatához, és érezzék legalább olyan jól magukat, mint a tavalyi színötösök, akiket meg is látogattunk a fürdőben.