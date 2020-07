Változatos programokkal vinne színt Szomód életébe a művelődési ház új vezetője

Járfásné Nemes Szilvia még novemberben vette át az intézmény vezetését Szomódon, így terveinek nagy részét járvány miatt még nem sikerült megvalósítania.

A járványhelyzetet követően július közepén helyi fiatalok alkotásaiból nyílt kiállítással vette újra kezdetét a kulturális élet Szomódon a művelődési házban, amelyet már az intézmény új vezetője, Járfásné Nemes Szilvia álmodott és valósított meg. Szilvia még tavaly novemberben vette át a művelődési ház vezetését, azonban mielőtt kibontakozhatott volna és terveit, ötleteit elkezdte volna megvalósítani, sajnos érkezett a járványhelyzet, amely minden elképzelést keresztülhúzott és meghiúsított.

Az intézmény új vezetője elmondta, hogy elsődleges feladata a művelődési házba rendszeresen visszatérő klubfoglalkozások, különböző sport- és önfejlesztő órák koordinálása, új programok szervezésének elősegítése, a nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolítása. Mindemellett részt vesz a színjátszókör munkájában, ahol különböző előadásokra készülnek a gyerekek.

Ötletekből és tervekből nem volt hiány, hogy a település kulturális élete változatos és minden korosztály igényét kielégítő programokkal színesedjen, azonban ennek egyelőre csak töredék része tudott megvalósulni, hiszen érkezett a koronavírus-járvány.

– Rengeteg új ötletem volt, aminek egy része megvalósult, viszont sok a vírushelyzetre való tekintettel még csak szervezés alatt áll. Elindultak például különböző foglalkozások, varrószakkör, társastánc. Ezen kívül mesedélutánokon vehettek részt a legkisebbek, ahol egy rövid mese meghallgatását követően el is játszhatták azt, majd a mese képkockáiból kirakóztak, rajzolhattak, táncolhattak, vagy akár be is öltözhettek királyfinak, királylánynak. A pandémia után pedig az intézmény előterében megnyílt idei első kiállításunk, amelyet minden hónapban új követhet. Terveim között szerepelt például kertmozi, felnőtt, és gyermek színházi előadások, és helyi termelői piac szervezése is. Ezen kívül a művelődési ház fizikai állapotát szerettem volna rendbe tenni, ami sajnos az igen magas költségek miatt egyszerre nem lehetséges, azt lépésről-lépésre az önkormányzat segítségével valósítjuk meg – mondta az új vezető.

Márciusban a művelődési házat be kellett zárni, így minden addig leszervezett programot le kellett mondani. A március 15-i ünnepségre a gyerekek izgalmas színdarabbal készültek azonban ezt már nem adhatták elő. A falufesztivál szervezése is jól állt, a programjait a képviselő-testület el is fogadta, így jóformán már az is elő volt készítve, azonban a bizonytalan vírushelyzet miatt idén nyáron nem tartják meg. Sok lehetőséget elvett a szokatlan élethelyzet, azonban adott újat is, amely Szilvia révén segíteni tudta a lakosságot a nehéz helyzetben is, ugyanis átadópontként üzemelt az intézmény.

– A járványhelyzet kialakulását és a művelődési ház bezárását követően gondolkoztam, hogy hogyan, milyen módon tudnánk segíteni a lakosokat, így ötlött fel bennem, hogy ha nem is tudunk piacot létrehozni, de a rászoruló lakosokhoz el tudjuk juttatni a termékeket, és fel tudom újra mérni az igényeket. Szerencsére kezdeményezésemhez engedélyt kaptam polgármester úr részéről, így valósulhatott meg az időszakos átvételi pont kialakítása a művelődési házban – meséli az intézményvezető.

Járfásné Nemes Szilvia elmondta, hogy jelenleg négy foglalkozás zajlik a művelődési házban, tehát mondható, hogy csak fél gőzzel működik az intézmény. Nyitottak minden program újraindítására azonban egyelőre nem terveznek nagyobb programokat a vírus ciklikusságára és kiszámíthatatlanságára tekintettel.

A vezető hangsúlyozta: bízik abban, hogy rövidesen a helyzet teljesen normalizálódhat és visszatérhet a rendes kerékvágásba, hogy minden tervét, ötletét meg tudja valósítani és fel tudja villanyozni a kulturális életet a településen. Reméli, hogy vezetése alatt teret és helyet tud biztosítani a helyiek szórakozásának és bemutatkozásának, valamint programjaival össze tudja kovácsolni a lakosságot.