Változatos előadásokkal szórakoztat Tatabányán a MOST FESZT

Hat napon át, tíz produkciót láthatott a színházlátogató közönség a Jászai Mari Színház által szervezett MOST FESZT programján. Az idén a Széchenyi 2020 program támogatásának köszönhetően az eddiginél sokszínűbb kísérőprogramok megvalósítására is volt lehetőség.

Kiváló produkciókat láthat a közönség és a zsűri. A hat monodráma és négy stúdiószínházi előadást a Kamaraszínházában és a nagyszínpadra épített nézőtéren követheti figyelemmel a közönség. Crespo Rodrigo a MOST FESZT 2020 kapcsán hangsúlyozta: nagy öröm a számára, hogy a járványhelyzet miatt márciusban elmaradt a programot most mégis sikerült megrendezni – ráadásul a nézők érdeklődése sem lankad a programsorozat iránt.

-A produkciók válogatása nem előre meghatározott tematika alapján történik. Az eredményt látva azonban nagyon örülök annak, hogy a Jászai Mari Színház kortárs darabokat felvonultató előző évada mellé olyan fesztiválprogram alakult ki, mely szintén kortárs drámákat tartalmaz – emelte ki a teátrum igazgatója. Hozzátette: természetes, hogy minden év válogatásán érződnek azok a legfontosabb gondolatok, amelyek foglalkoztatják a szezon monodráma és stúdiószínházi előadásainak létrehozóit.

A MOST FESZT 2020 esetében szembetűnő a női alkotók és témák túlsúlya. Valamennyi monodrámát színésznők tolmácsolásában mutatják be, ráadásul úgy, hogy az előadások között versenyen kívül Danis Lídia, a tatabányai társulat tagjaként játszotta a Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darabot; azt a drámát, melyet egy színész egyszer adhat elő pályafutása során. Ugyancsak a fesztivál „női vonalát” erősíti, hogy három rendezőnő előadását is megtekintheti a közönség. Az ITT ÉS MOST programsorozat a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

-A pályázati támogatás lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy ezekkel a programokkal kibővítsük, színesebbé tegyük a MOST FESZT programkínálatát és igazi fesztiválhangulatot teremtsünk Tatabányán – meséli Jenei Gabriella, a színház művészeti programvezetője. – Ráadásul ennek köszönhetően az ITT és MOST programokat az idén ingyenesen látogathatják a nézők; szombaton este a sok mozifilmből ismerős, kedvelt színésznő Tompos Kátya koncertjét, vagy a vasárnap délelőtti Szalóki Ági gyerekprogramot is.

Jenei Gabriella hozzátette: egy igazi fesztiválhoz hozzátartoznak a finom étkek és jó italok, így a zene mellé szombaton bor és sajtkóstolóval is kedveskednek a látogatóknak. A Kiállítótérben pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet összeállítása látható Országomat egy ló(erő)ért címmel, melyben a magyar színházi világ nagyjai pózolnak. Ezúttal azonban nem a színpadon, hanem hajón, sítalpon vagy éppen szekéren mosolyogtatnak meg minket. A MOST FESZT programja a mostfeszt.hu oldalon olvasható.